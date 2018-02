"No pierdo la fe en Dios"

El jugador del Almería ha subido a su cuenta de Instagram unas emocionantes palabras: “Esta es mi vida, la que elegí, lo que soy. Nadie dijo que sería fácil, nadie me iba a dar nada regalado... cuesta volver a empezar, mirar hacia atrás y saber que hay que empezar de cero. Pero es lo que conlleva jugar este juego, la dichosa vida del futbolista y la mala suerte que a algunos les pesa, como a mí”.

La carta continúa: “Levantarme todos los días y hacer lo que realmente me gusta, me apasiona desde niño no tiene precio, hasta que la vida te da un latigazo y te das cuenta que no todo lo que reluce es oro. Pero aquí estoy, positivo pensando en que todo pasará, con ganas de luchar...”