I concurso de poda del olivo “Ciudad de Alcaudete” /

La poda del olivo, a diferencia de otras podas que se realizan en árboles frutales, es un proceso complicado ya que son muchos los factores que se deben considerar y que influyen directamente en los resultados. En consecuencia, la técnica o el método empleado en la poda del olivo debe estar condicionado en base a la variedad, las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo, así como las condiciones de cultivo, la cantidad de lluvia, los métodos de recolección, etc. Si no se toman en cuenta estos factores, los resultados pueden no ser los deseados.

La importancia de este concurso radica en que será a nivel andaluz y estará enfocado a la Poda de renovación “estilo Jaén”, un tipo de poda que no se realiza en ningún otro lugar. Este tipo de poda se realiza en el momento que se inicia un desequilibrio en cuanto a la relación de la hoja y la madera de cada árbol. La poda de renovación se debe llevar a cabo de forma escalonada y de tal manera que las cosechas se mantengan uniformes.

A iniciativa de Francisco José Ibáñez Nieto surge esta primera edición, a la cual se pretende dar continuidad. Del mismo modo, como podador profesional de poda de renovación “tipo Jaén” desde los 26 años, formará parte del jurado.

También formará parte del mismo Rafael Castro Romero, Ingeniero técnico agrícola y actual director técnico de la A.P.I. (agrupación de producción integrada) Alcalá-Sierra de Frailes. Otro de los miembros del jurado será Juan Ortiz Sánchez, descendiente de familia completa de podadores profesionales (su padre, su abuelo, su bisabuelo). En el año 1969, obtuvo su formación académica en el centro oficial de Jaén del antiguo ministerio de Agricultura, obteniendo titulo de monitor de poda del olivo. Y, finalmente, Juan Antonio López Delgado, podador profesional desde los 15 años en que su padre, también podador, le inició, siendo también en el año 1969, cuando obtiene la formación académica en el centro oficial de Jaén del antiguo ministerio de Agricultura y obtiene el título de monitor de poda del olivo.

A través de concursos como este, se pretende revalorizar el olivar como una actividad económica, vital para la economía de los pueblos jiennenses, cuyo único sustento, es en ocasiones, solamente la agricultura.