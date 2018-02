La resignación en carreteras

Hace ya 7 años de aquel programa de "Un Pais para Comérselo" en Jaén, protagonizado por Imanol Arias y Juan Echanove, que al son de una canción de Karina finalizaba diciendo que habían aprendido que "los jiennenses son personas sin complejos, que asumen que llegan de un lugar sin elevadas aspiraciones y que eso es lo que les dota de una seguridad deslumbrante sobre sus posibilidades". Más allá del aparente piropo no es difícil descubrir una manera muy poética de definir la resignación jaenera, sí, seguros pero resignados. Y lo pensaba así mientras transitaba la carretera que une Torredonjimeno y El Carpio, que reconozco que más allá de Porcuna no la había recorrido estos últimos meses. Aprecié entre baches y grietas que el mal estado que muestra el firme de esta vía no es una cuestión puntual del tramo de Jaén, sino que en la parte cordobesa está incluso peor. Y recordaba cómo me sonreía, meses atrás, viendo a algunos en redes sociales discutiendo si era más idóneo desdoblar la carretera de Jaén a Andújar aunque eso implicara que la de Torredonjimeno a El Carpio permanecería ya condenada a ser carretera convencional, de por vida. Poco después de un grave accidente en esa misma vía, la Junta, vendió con todo boato la cifra de algo más de 1 millón para conservación en la A-311. Supongo que entonces, las hipótesis y ensoñaciones de los autores de aquellos comentarios cayeron al suelo. La realidad es que ni una ni la otra están en la mente de nadie de la Junta de Andalucía, como tampoco lo está acabar la Autovía del Olivar. Ha pasado la crisis y es cierto, ahora se invierte más en conservación de carreteras, pero también es verdad que las inversiones de estos últimos años han sido siempre con fuerte participación de la Unión Europea, es decir, sigue no siendo una prioridad para los presupuestos de la Junta de Andalucía la política de infraestructuras. Carreteras que son necesarias cuando Jaén y Córdoba permanecen unidas por una que durante 4 meses al año está transitada por excesivos tractores, una carretera que en el caso de la A-306 articula una vasta zona territorial de la provincia con graves problemas de envejecimiento y desarrollo; y que en el caso de la A-311 hacia Andújar, se ha convertido en un problema de seguridad evidente por su trazado peligroso que tantas vidas se ha cobrado. Porque aunque algunos crean que los únicos problemas de infraestructuras de esta provincia están en las carreteras del Estado, la peligrosa A-432 por Alcalá la Real y la lentísima reactivación de la A-32 hacia Albacete, hay todo un oeste provincial que lleva décadas esperando turno para desdoblar sus carreteras; y es tal la resignación en estos municipios que sus ayuntamientos ni discuten, como aquellas personas en redes sociales, si es más prioritario desdoblar la carretera de Porcuna, o la de Andújar.

LUIS MORALES Luis Morales Quesada es giennense de nacimiento, de Higuera de Calatrava por origen familiar y elección, que ha vivido mayormente entre Málaga y Granada. Entre sus pasiones: la arquitectura, el patrimonio y la política.