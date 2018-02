Teoría del puritanismo

Todo puritanismo está basado en tres principios. El primero es creer en la precedencia de uno mismo sobre todos los demás hombres, y aun entes sobrenaturales y divinos. Así, el dolor de las feministas ofendidas por los micromachismos precede en excelencia y dignidad al de las mujeres atrapadas en las redes de proxenetismo rumano frecuentadas por las mismas autoridades que financian sus instititutos de estudios, fanzines, performances y jaranas. Un hombre se despatarra en el metro y el mundo (yo, o el mundo) tiembla. Lo que pase en la Casa de Campo no es mi problema. El universo (yo) quiere que le pidan perdón, pero no que lo sigan a su casa o le manden un sicario, como pasa siempre que se trata con problemas de verdad. Las socialistas de la Lega, cuya canción han versionado para la Gran Huelga General Feminista, eran unas machistas que vivían por sus hijos, y hay que esconderlas. Igualmente, “mi” Cristo es el único auténtico, el verdadero rostro de Dios, y poco me importa que en otros lugares le pongan otro rostro o el propio rostro del artista, como hicieron Mantegna, Piero della Francesca, Durero, Cranach el Viejo, Verdier, Gauguin, Bernard, Van Gogh, Malczewski, Kalmakov, Basquiat, Howson…, por no hablar de otras figuras religiosas, de Miguel Ángel a Ángel Zárraga, sin que importara a las autoridades religiosas cristianas, a diferencia de las de los idólatras atenienses que condenaron a Fidias. Si lo hacen, apareceré con mis primos, todos enturbantados y con palos, escena propia de la India de Julio Verne o de las montañas del Atlas (no así de Tánger o de otra ciudad marroquí con más civilización). Y nos da igual que nos vengan clérigos, porque entonces profanaremos las imágenes de su religión como lo hemos hecho con la trinitaria en el Santuario, y todavía estén quedos que no ardan como en el 32 (que es cuando en Andújar empezó a correr bien la gasolina). Quemamos imágenes contra el cristianismo y no nos importará hacerlo por el cristianismo, como los chicos del ISIS vuelan mezquitas enarbolando su firma auténtica de Mahoma. Pero con todo esto me dejaba los otros dos principios: una incapacidad patológica para el humor y para saber comportarse en sociedad y dejar a la gente en paz sin gritar, chillar, patalear y romper cosas.

JOSÉ MARÍA BELLIDo José María Bellido Morillas es doctor europeo en filosofía por la Universidad de Bolonia como becario del Real Colegio de España. Es presidente de la Asociación ‘Pedro Cubero’, además de autor de numerosos artículos relacionados con asuntos locales.