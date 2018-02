"Llueva o nieve, en Miguelturra no perdonan el carnaval". El mal tiempo no ha impedido este lunes la celebración del popular concurso de frutas en sartén, con una importante participación de familias con niños y niñas, aprovechando que este lunes no hay clases.

Un año más las máscaras callejeras se han dado cita para animar este concurso con dulces típicos desde flores, barquillos, borrachuelas, roscapiña... con una quincena de participantes.

El secreto, según nos explicaban un año más, elaborarlas junto a las abuelas.

El presidente de las peñas del Carnaval, Raúl Domínguez, ha destacado la intensa participación de las 14 peñas, con una media de 40 personas, que se encargan, cada día de organizar una por una todas las actividades; este lunes los Rocheros han organizado el concurso de frutas de sartén.

El concejal de Festejos, Diego Rodríguez ha destacado la implicación de la gente año tras año, incluidos los niños y ha animado a toda la provincia a que vengan a disfrutarlo, para abrir boca, este lunes y el martes la gran mascarada callejera.