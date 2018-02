Un intenso Alcorcón se lleva los tres puntos del Miniestadi

Para este encuentro, el técnico alfarero alineaba a Casto, Laure, Esteban, David Fdez, Bellvís, Errasti, Borja D., Álvaro Peña, Mateo, Kadir y J. Pereira. En el banquillo, por tanto, se quedaban Dani Jiménez, Felipe, Asdrúbal, Dorca, Sangalli, Álvaro Giménez y Pablo V. Por su parte, Gerard Moreno alineaba a Varo, Cucurella, Martínez, Rivera, Nahuel, Aleñá, Palencia, R. de Galarreta, C. Pérez, David Costas y Abel Ruiz siendo los reservas del conjunto azulgrana Ezkieta, Cardona, Hongla, Ballou, Arnáiz, McGuane y el ex alfarero Cuenca.

Comenzaba el encuentro con un Alcorcón intenso, ordenado, presionando, concentrado y sabedor de la importancia de conseguir los tres puntos en un campo del que, tradicionalmente, no guarda buenos recuerdos. Se aproximaban los azulgranas en los primeros minutos del encuentro, especialmente, con las internadas de Nahuel y Cucurella , pero, una defensa sólida y Casto Espinosa, desbarataban las primeras llegadas de los locales.

Tras ello, el Alcorcón se hizo dominador del tempo y ritmo de los siguientes minutos de la primera parte buscando con buenas transiciones, con buen toque de balón, con mínimos errores y gran visión, la portería defendida por Varo. Lo intentaba, de hecho, en los siguientes diez minutos y en varias ocasiones, Álvaro Peña con centros por la derecha y la izquierda que, despejaba contundente la defensa alineada por Gerard Moreno. No obstante, el conjunto azulgrana seguía insistiendo buscando la portería defendida por Casto.

Así, en el minuto 25, tuvo una buena ocasión de abrir el marcador tras un buen pase filtrado de Nahuel que trataba de conectar con Ruiz de Galarreta pero que, finalmente, no conseguía rematar. El conjunto alfarero seguía concentrado en sus labores, en su juego, en su buen hacer. En el minuto 30, Pereira asistía por la derecha un buen centro que Kadir no acertaba a rematar de cabeza ante la buena salida de Varo para despejar el peligro alfarero. Seguían los de Julio Velázquez intentando abrir el marcador. Minutos más tarde en una buena combinación Pereira-Mateo que desbarataba un atento Martínez o el disparo desde la frontal de Pereira tras el lanzamiento de falta de Kadir que hizo lucirse, y mucho, al guardameta del conjunto local con un paradón que evitaba el primer tanto alfarero.

Así, se llegaba al descanso en el Miniestadi, con la sensación del trabajo bien hecho, del dominio del tempo y del dominio del esférico. Se reanudaba el encuentro y el conjunto de Julio Velázquez salía igual que como se marchó a vestuarios: concienciado, intenso, con garra. Así, a los cinco minutos de la segunda mitad, Bellvís adelantaba a los alfareros. Tras el gol de la ventaja, los de Velázquez no se relajaron y siguieron peleando y trabajando para intentar ampliar la renta y poder sentenciar el partido. Pero, enfrente, un equipo con una grandísima calidad, una gran velocidad y muchos efectivos en ataque, no lo pondría nada fácil.

No obstante, las siguientes ocasiones al gol también tendrían sabor amarillo, especialmente en el minuto 60 cuando, en una doble ocasión, tanto Mateo como Sangalli pudieron anotar para el conjunto alcorconero y veían cómo, la defensa y el Varo, desbarataban ambas oportunidades. Pereira estuvo a punto de hacer el segundo, tres minutos más tarde, tras un despiste de Varo que el delantero aprovecha, roba el balón , pero, finalmente, y sin ángulo, no consigue rematar a portería vacía. En los siguientes minutos, el conjunto local sacó toda la artillería ofensiva sobre el verde queriendo buscar el empate en las botas de Arnáiz, de Ballou y con las ocasiones generadas, especialmente, por Cucurella y Aleñá, pero la gran actuación defensiva de los de Velázquez, desbarataban una y otra vez las llegadas que pudieran ocasionar peligro en el área alfarera. Finalizaba el encuentro no sin antes una nueva ocasión alfarera de ampliar la renta por mediación de Peña que se encontró con un gran Varo que evitaba así el 0-2.

Importantísimos tres puntos ante un gran rival; con una gran actuación del conjunto alfarero con lucha, con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio.