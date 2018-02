Fin de semana casi redondo para el Club Baloncesto Soria

Tremendo fin de semana para un Club Soria Baloncesto en racha que firma cuatro victorias importantes en esta 17ª Jornada del Campeonato Autonómico.

El sábado se presentaba en San Andrés, un BASKET PISONES para enfrentarse, en todas las categorías, a un CSB que se encuentra en un gran estado de forma en esta recta final de la Liga Regular. Así, en el primer partido de la jornada, el CSB Infantil Masculino A confirmó su presente liderato –el OBILA tiene un partido menos- con una victoria in extremis por 65-61. El BASKET PISONES, dispuesto a ponérselo muy difícil al CSB, presentó un equipo de gran envergadura que, desde el minuto uno, se cerró en zona en defensa mientras explotaba a sus postes en ataque. Los sorianos no le perdieron nunca la cara al partido aunque no pudieron desarrollar su juego rápido porque había que pegarse atrás para contener a los pivots visitantes. Se jugó en estático y tirando desde el perímetro para llegar al descanso con 30-33. Tras el paso por vestuarios, el CSB sí pudo jugar más rápido y el balance defensivo de los burgaleses empezó a diluirse, circunstancia que fue aprovechada por los locales para colocarse +8 (53-45) al final del tercer parcial. Sin embargo, en el último cuarto, los burgaleses volvieron a tomar la iniciativa regresando las tablas al luminoso de San Andrés y cobrando protagonismo los arietes locales, Alonso y Biel, hasta que Luis, a falta de un minuto, les asestó un triple con cianuro que mató a los burgaleses permitiendo que el partido terminara finalmente con el 65-61 que les mantiene líderes una semana más a falta de ver qué ocurre en la última jornada.

A continuación, el CSB Cadete Masculino no pudo con un PISONES que se llevó el partido por 51-67 en la única victoria que arrancarían de San Andrés. No empezaron muy finos los sorianos ante un equipo muy físico que siempre llevó la delantera pero sin que el partido se rompiera a favor de ninguno de los contendientes. Fue en el comienzo del último cuarto cuando un arreón burgalés acabó con un CSB de Carnaval. Si no hubiese sido por el trabajo denodado ayer de la unidad B, con Gabriel y Martín a la cabeza, el CSB hubiera hecho el cuadro. En el último partido de la jornada del sábado, el CSB Junior Masculino Fertilizantes Actyva consolidó su tercera posición al imponerse con comodidad por 65-50 al PISONES. Partido lento en el que ambos equipos jugaron a ráfagas y sin presión y que se decidió en los primeros 5 minutos del tercer cuarto cuando los sorianos aceleraron haciendo su habitual juego a la contra que rompió el partido al lograr una ventaja de +20 que luego sólo tendrían que administrar hasta el pitido final.

La jornada del domingo se presentaba complicada para dos equipos que les cuesta ganar. Por la mañana y en Burgos, el CSB Infantil Masculino B logró su segunda victoria de la temporada con un arranque sólido que puso enseguida un +10 en su casillero que luego se encargaría de cuidar para lograr una buena victoria por 46-61 ante el Restaurante La Fábrica. Jugando al contraataque desde su potente rebote defensivo, los sorianos más pequeños pudieron seguir sumando mientras los burgaleses no pudieron nunca ya reducir la ventaja a pesar de que lo intentaron denodadamente durante la segunda mitad.

Por la tarde y en Soria, el CSB Junior Femenino se hizo de nuevo con autoridad con el derbi al derrotar por 37-54 al Fuente del Rey. El CSB comenzó muy serio y en dos minutos le endoso un parcial de 0-5 que presuponía un paseo militar. Sin embargo, al parón negro le sucedió un arreón verde que igualó la contienda durante buena parte de la primera mitad hasta el tirazo de Judit que puso al CSB por delante al descanso (20-27). En la segunda mitad el buen hacer del CSB fue minando poco a poco la confianza de un rival que se hundió en el último cuarto dejando el cetro soriano en manos del Club Soria Baloncesto que este año ha ganado con contundencia ambos choques.