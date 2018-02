IU propone que Toledo se abastezca solo del embalse de Picadas

Izquierda Unida Toledo ha presentado una moción en los municipios de Gálvez, Menasalbas, Noez y San Pablo de los Montes, todos ellos pertenecientes a la Comarca de los Montes de Toledo, en la que se propone que los embalses de Guajaraz y Torcón sean de uso exclusivo de estos pueblos, a los que da servicio la Mancomunidad Cabeza del Torcón

El coordinador provincial de esta formación, Mario García, ha explicado a la SER que Toledo tendría que planificar el abastecimiento a la capital "solo desde el embalse de Picadas" y se pide a las administraciones que intervengan para dar una solución a una "comarca que vive una situación desesperada", con restricciones para el ganado desde el pasado mes de agosto y para la población desde hace ya tres meses, y el agua -dice- es un derecho.

Pueblos sin futuro

La solución para Izquierda Unida, a medio plazo, es que el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha del gobierno regional, realicen las infraestructuras precisas para que el abastecimiento a Toledo sea directo y único desde Picadas

Se trata de abastecer correctamente a todos los municipios de los Montes a medio largo plazo y con ello, una salida al empleo y al desarrollo de toda la comarca

"La gente de estos pueblos no tiene futuro, la ganadería no tiene para beber, los jóvenes se marchan y no habría que llegar a situaciones extremas buscando una situación a la desesperada".