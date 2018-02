María Díaz, diputada regional y secretaria de organización de Podemos en CLM ha pasado esta mañana por "Hoy por Hoy Toledo".

Ha opinado de asuntos de actualidad, como las encuestas que prevén un aumento de votos de Ciudadanos en detrimento de los que en las últimas elecciones consiguieron PSOE y Podemos, y a los que ha restado importancia aduciendo que "las encuestas se han equivocado muchas veces" y que "en los sitios donde Podemos gobierna se está reduciendo considerablemente el déficit y la deuda". También Díaz se ha referido a las relaciones de su formación con Izquierda Unida en Castilla la Mancha, con la que dice tener "cosas en común al igual que con otras muchas formaciones como Equo".

Respecto a las nuevas titulaciones previstas por la Universidad regional en la provincia de Toledo, la diputada ha animado a la institución educativa a que analice la situación de cada ciudad a la hora de establecer nuevos grados y que considere, por ejemplo, las opciones de veterinaria o informática para Talavera de la Reina, que podría llegar a convertirse, ha dicho, en "La Silicon Valley de la región".

También se ha referido a la situación dentro del partido de Fernando Barredo de Valenzuela, más conocido como LOC, líder de la corriente "Imagina Podemos" y suspendido cautelarmente de militancia desde el pasado año, y de quien ha dicho: "No sé quien es LOC, no conozco a nadie con este nombre y no hablo de personas concretas".

María Díaz ha hablado de muchas cuestiones más. Si quieres escuchar la entrevista completa pincha aquí.