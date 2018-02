CCOO denuncia a la empresa pública Geacam porque los trabajadores pasan frio

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo a la empresa pública de Gestión Medioambiental por vulnerar el derecho de sus empleados a la salud y seguridad en el trabajo.

Según el sindicato, los trabajadores de Geacam vienen realizando este invierno las tareas de prevención de incendios en los montes de Castilla-La Mancha a temperaturas de hasta 17ºC bajo cero sin que la empresa les facilite las prendas de abrigo adecuadas para protegerse de las inclemencias térmicas. Son ellos mismos los que han tenido que comprarse sus prendas de abrigo

Reconocen que el convenio, caducado desde hace ya 5 años (cuando no se trabajaba en los meses de invierno), no entra a definir concretamente esas circunstancias climatológicas adversas, pero aseguran que Geacam sí ha facilitado equipos invernales a los mandos superiores, pero el resto de los trabajadores “se han tenido que comprar sus propios guantes y gorros polares, camisetas y pantalones térmicos, abrigos y chaquetones para no quedarse congelados”

Así, el jueves y viernes de la pasada semana las cuadrillas que se han ocupado de las labores de acordonamiento, desbroce, entresaca o poda en los montes de Taravilla (Guadalajara) lo hicieron a 17ºC bajo cero; a -15ºC los de Nerpio (Albacete); a -12ºC en Almodóvar del Pinar (Cuenca); a -7ºC en Navahermosa (Toledo) o a -6,5ºC en Picón (Ciudad Real), por citar un destino en cada una de las provincias de la región.