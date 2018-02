El nou fiscal de Catalunya avisa que atacar la Constitució danya la societat

El nou fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha assegurat avui que la Constitució no ha de ser "concebuda només com un límit" i ha advertit que els "atacs a l'ordre constitucional" provoquen "incertesa i desassossec" i un "retrocés" en les relacions socials i econòmiques.

Així ho ha sostingut Bañeres en la presa de possessió com a fiscal superior de Catalunya -en substitució del difunt José María Romero de Tejada-, en un acte en el qual el Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, li ha agraït que assumeixi aquest càrrec, on haurà d'enfrontar-se a "tasques certament complexes" a causa de l'actual "moment històric".

Mentre Melgar ha mantingut un discurs sense referències a la situació política a Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la convivència, segons fonts jurídiques, Bañeres ha situat la defensa de la Constitució com una prioritat del seu mandat.

"En un Estat social i democràtic de dret no és possible concebre justícia sense legalitat. La fallida de la legalitat democràtica sempre ha conduït irremeiablement a l'abús, que no és res més que l'antítesi de la justícia", ha exclamat.

En l'acte també ha pres possessió com nova fiscal en cap de Barcelona Concepción Talón -que relleva Ana Magaldi-, qui ha reconegut que els fiscals estan afrontant "moments difícils" , ja que "pel mer fet de pertànyer a la carrera fiscal s'obté el rebuig d'un sector dels poders públics i també, lamentablement, de part de la ciutadania".

"El ministeri fiscal no pren partit per ideologies o opinions, ni tampoc per elles sol·licita mesures cautelars o formula acusacions, només ho fa pel respecte a la llei, doncs només aquest respecte assegura un marc pacífic de convivència en el qual tots els ciutadans veuen assegurats els seus drets", ha indicat Talón.

Davant el fiscal general de l'Estat, Bañeres ha assegurat que assumia el càrrec a Catalunya amb un "compromís ple" de servei a la Constitució i a l'Estat de Dret.

"La Constitució, que ens regula i legitima, constitueix el marc al qual se subordina la resta de l'ordenament jurídic, els drets i valors que a la mateixa es contenen només poden ser protegits a través de les lleis i en l'aplicació d'aquestes pels jutges i tribunals", ha indicat.

"Però la Constitució no pot ser concebuda només com un límit. La Constitució és també progrés, garantia, confiança i seguretat. Els atacs a l'ordre constitucional provoquen indefectiblement incerteses, desassossec i, el que és pitjor, un retrocés en el marc de les relacions socials i econòmiques", ha afegit.

Per aquest motiu, Bañeres ha subratllat que la protecció de l'ordre constitucional ha de suposar "la primera de les obligacions del Fiscal".

De la seva banda, en el seu discurs amb un pretès perfil baix, Melgar ha tingut un sentit record per al seu predecessor, Juan Manuel Maza -ja mort- i per a Romero de Tejada, i ha aplaudit el coratge i la trajectòria de Bañeres i de Talón.

En aquest sentit, ha apuntat que "les dificultats uneixen" i que l'"excel·lència professional, el lliurament i el compromís amb la legalitat" demostrades per la Fiscalia Superior de Catalunya i la de Barcelona els han erigit en un "pilar" per mantenir l'"equilibri i el seny".

En l'acte, celebrat al Palau de Justícia, hi ha intervingut també el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que ha garantit el suport dels jutges per defensar la legalitat i ha avisat els nous fiscals en cap que la seva labor no serà fàcil.

"El moment que ens està tocant viure a Catalunya assegura que el vostre acompliment no serà plàcid i que sereu permanentment observats en totes les vostres decisions. Però és als escenaris més adversos quan el servidor públic dóna el millor de sí", ha indicat.

En aquest sentit, Talón ha assegurat que els fiscals han demostrat "àmpliament" el seu compromís en defensa del marc legal a Catalunya i ha garantit que ho seguiran fent perquè "només amb la defensa de la llei es poden defensar els drets dels ciutadans i l'interès públic".

A més de companys fiscals, a l'acte hi han assistit, entre d'altres, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; la seva antecessora Llanos de Luna; així com els màxims responsables a Catalunya dels Mossos d'Esquadra, Ferran López; Policia Nacional, Sebastián Trapote; i la Guàrdia Civil, Ángel Gozado, així com el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez.