1.929 milions d'inversió per als aeroports de Barcelona i Girona

El creixement de les dues infraestructures el contempla el Pla Director de l'Aeroport de Barcelona-el Prat 2017-2016 que el Ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha presentat avui al Centre Cultural Aeronàutic del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), on ha assegurat que el Govern actua a Catalunya "a un ritme aclaparador", mentre els independentistes no aconsegueixen formar Govern.

Concretament, a l'aeroport barceloní es millorarà la T1, hi haurà més aparcaments per a usuaris i es construirà un "edifici satèl·lit" en el seu entorn, que tindrà una connexió directa amb la terminal i una nova plataforma d'estacionament d'avions associada, així com 17 passarel·les per a aeronaus de gran mida amb la finalitat de potenciar el trànsit intercontinental.

Per a això, al Prat s'invertiran 521 milions (sense IVA) fins a 2021 i, en una segona fase que anirà fins a 2026, 690 milions més (amb IVA).

En el cas de Girona, la inversió entre 2022 i 2026 ascendirà a 360 milions i servirà per ampliar les instal·lacions de la terminal actual i per habilitar una plataforma per estacionar aeronaus majors.

A més, a l'aeroport gironí es construirà una estació d'alta velocitat des d'on es connectarà amb la capital catalana en uns 40 minuts i on també s'oferiran opcions de transport tipus "llançadora", directes al Prat, que encara estan per concretar.

"El Govern central està actuant a Catalunya a un ritme aclaparador. Mentre altres puguin enredar-se en altres coses, el Govern està impulsant inversions estratègiques", ha destacat De la Serna.

El titular de Foment ha ressaltat que les intervencions previstes en el pla director permetran que el Prat-Barcelona pugui donar resposta als 70 milions d'usuaris que es preveuen que passin el 2026 per aquest aeroport, el segon que més creix a Europa. La capacitat actual va a cap als 55 milions.

L'aeroport barceloní s'estava acostant a aquest límit després de 56 mesos consecutius de creixement en nombre d'usuaris, cosa que el va portar a tancar el 2017 amb un nou rècord de 47,3 milions de passatgers, un 7,1% més que l'any anterior.

En els últims exercicis, el Prat també ha experimentat un augment en allò referent a les rutes: el 2017, un centenar de companyies que operaven en les dues terminals barcelonines van oferir un total de 212 rutes, 45 d'elles intercontinentals.

"Hi ha raons per a l'optimisme amb vista a 2018", ha assegurat De la Serna, que ha estimat un creixement del 8,3% per a aquest exercici i ha apuntat que se sumaran noves rutes com les ja anunciades a Boston i Seül.

El ministre ha insistit que aquesta és una prova més de l'aposta "decidida i ferma" del Govern pel desenvolupament de les infraestructures a Catalunya, que és la comunitat autònoma que rep més inversió en aquest àmbit.

Concretament, ha ressaltat que el Ministeri de Foment va tancar el 2017 amb una inversió de 793 milions d'euros en infraestructures, fet que suposa un increment del 29,2% en relació amb l'exercici anterior. "I el creixement per a l'any que ve serà encara més important", ha anticipat.

En l'acte hi ha estat el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i l'alcalde del Prat (Baix Llobregat), Lluís Tejedor.

També representants del sector econòmic com el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; el president d'Abertis, Salvador Alemany; i el president de Pimec, Josep González.