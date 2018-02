W. López: "Discutir ahora sobre un trazado que no existe puede satisfacer a algunos pero es inútil"

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, llama a la calma a sus socios de gobierno tras la reunión mantenida con el Ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, para hablar de los accesos Norte de la ciudad. Un esperado encuentro, que el regidor ha tildado de "cordial y amigable".

El alcalde ha seguido su hoja de ruta y le ha planteado al ministro las líneas rojas que el ayuntamiento pone de cara a la elaboración de las tres alternativas que una empresa diseñará para solucionar las comunicaciones del norte y oeste de la ciudad. Esos condicionantes son conocidos, la "no agresión al Monte Naranco" y que se resuelvan los problemas de comunicación y tráfico de la zona oeste y de Ciudad Naranco. Por ello Wenceslao López tras la reunión ha insistido en que no es el momento de negarse a nada porque no existe trazado al que negarse ni con el que estar de acuerdo, el mismo Ministro le ha dicho que no sabe si alguna de las alternativas pasa por el Monte Naranco. "Discutir ahora sobre ello puede satisfacer a algunos -dice el alcalde en un claro llamamiento a Somos - pero - continúa - es un trabajo inútil, hemos discutido sobre algo que no existe".

Más allá de los llamados y las críticas a sus socios de Somos, el alcalde ha explicado que este mes se adjudicará a una empresa el diseño de las tres alternativas de los accesos Norte, la que la adjudicataria visitará el ayuntamiento, momento en el que todos los grupos municipales podrán exponer su opinión. Que habrá también período de alegaciones a esos diseños, y de ahí saldrá el más valorado, que tendrá que tener un informe de impacto medioambiental. Habrán pasado dos años, y ahí será cuando el equipo de gobierno aprobará o no la solución planteada que derivaría en un proyecto para ejecutar ese diseño para los accesos norte oeste de la ciudad.

Lo que ha querido dejar claro el regidor tras la reunión es que por parte de ambas administraciones se descarta la Ronda Norte diseñada hace 20 años, "es algo que no hay que considerar, estamos ante un proceso nuevo", ha dicho Wenceslao López.

El alcalde también le ha expuesto al Ministro "otras demandas de la ciudad como la ampliación del puente de Nicolás Soria, las estaciones de Vallobín, Olloniego y Las Segadas e incluso la necesidad de las pantallas acústicas en Olloniego".

Sobre el puente de Nicolás Soria, Íñigo de la Serna le ha asegurado al alcalde que "está en fase de elaboración el proyecto para facilitar el acceso a Ciudad Naranco por Nicolás Soria".