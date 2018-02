Convocan huelga en Astur Leonesa por el impago de salarios

Convocadas huelgas intermitentes en Astur Leonesa para reclamar el pago de salarios atrasados. Es la decisión del comité de empresa, que ha convocado huelga miércoles y jueves de esta semana y de la próxima, después de constatar que la mensualidad de enero no ha llegado a las cuentas de los trabajadores, una deuda que se suma a media extraordinaria de diciembre y la paga de Santa Bárbara, también atrasadas. Los intentos de reunión con el administrador concursal de la empresa no han dado frutos y los empleados no están dispuestos a seguir esperando sin hacer movimientos para defender sus derechos, explicó el presidente del comité, Pablo Ménguez, de USO.

El jueves de esta semana, la plantilla se desplazará a Oviedo para concentrarse a las puertas del juzgado de lo Mercantil y pedir soluciones. Ajustar ese viaje a los turnos es lo que hace necesario convocar dos días de huelga en lugar de uno, pero a los trabajadores de Astur Leonesa, acostumbrados a los ERES y movilizaciones de los últimos años, tampoco les costará demasiado soportar la conflictividad que sea necesaria