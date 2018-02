Amorebieta y Portu, protagonistas

El flamante nuevo míster de la SD Amorebieta, Xabi Sánchez y el extremo del Portugalete Ander Arbeloa, que acaba de fichar procedente del San Rafael de Ibiza, se pasaron por Radio Bilbao.

Xabi Sánchez, que había sido segundo del Amorebieta y este año entrenaba al filial de Regional, tiene un currículum variado. Como mediocentro estuvo en Lezama hasta Juveniles con David Karanka y Cachorro, entre otros, cedido en el Getxo y el Arenas, Gernika y después como jornalero del balón pasó por Alavés y Eibar, en Segunda, Jaén, Mazarrón, Roquetas, Benidorm, Lorca, Amorebieta y Portugalete antes de colgar las botas. “El primer día, cuando me lo dijeron, me dio un subidón importante, pero luego lo asumí con normalidad y estuve tranquilo”, comenta el exmediocentro sobre su nuevo cargo. “Siempre me ha gustado lo de ser entrenador, te tira lo de vincularte de alguna manera al fútbol”, desvela.

Como entrenador se describe “como tranquilo, la profesión va por dentro, pero intento transmitir tranquilidad y que no vea a un tío gritando, no es mi estilo. Tienes que autocontrolarte”, lanza. Explica que de jugador “era más impulsivo”. La apuesta de la casa era clara, un hombre del club, de Urritxe y seguir la estela de Etxebe: “Tanto la presidenta como Goiria tenían claras las líneas a seguir y eligieron la opción más continuista, saben cómo trabajo, como soy, que no va a haber ningún problema y no romper la armonía que hay en el equipo”.

Advierte que el objetivo de este Amorebieta, duodécimo en la tabla, es “la permanencia”. Afirma que no tuvo “ninguna duda, es una oportunidad que en esto del fútbol y de la vida pasa pocas veces” de aceptar el reto. No se canjeará con algún fichaje esos 600.000 euros por el trasvase de Etxebe al Tenerife. “La plantilla está cerrada. Él me puso al tanto de la plantilla, es de agradecer”, comenta sobre el Gallo. Su sello es que te conozcan y “no romper esta línea del Amore, que es ascendente, no puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Darle normalidad a las cosas”.

Ander Arbeloa, por su parte, natural de Vitoria, se formó en la cantera del Alavés, pasó por el Portu en una primera etapa, y después por el CD Vitoria, filial del Eibar, y la aventura en Ibiza. “Me ha servido para madurar tanto personal como futbolísticamente y una experiencia muy bonita”, subraya. Aparte del Portu tuvo donde elegir en este mercado invernal entre muchos equipos, algunos clubes del Sur. “Pero llegué a un acuerdo en el Portu, donde había pasado un buen año. Decidí tomar esta decisión para ver si podemos subir a Segunda B”, sentencia.

Un equipo de Carlos Docando que acarició el liderato la última jornada ante la Cultural, pero pereció en Tabira. Iba ganando 0-2 a falta de quince minutos y acabó noqueado 3-2. Arbeloa lo explica: “Fue un duro golpe. La segunda parte nos apretaron mucho, metimos el culo atrás, aunque puede que nos venga bien y nos hará más duros”, afirma. A un Portu que solo se le pide quedar primeros. “El objetivo es ascender y seguro que vamos a tirar para arriba como cohetes”, pronostica.

Un Arbeloa que compaginó trabajo, casa y fútbol en la isla de Ibiza, acompañado de su novia el último año y medio: “Cierras todo, porque no sabes dónde vas. Se portaron muy bien conmigo”. Cuando hizo el petate para afincarse de nuevo de Portu “había lista de espera para ocupar el piso”. Más adelante verá “si salgo de nuevo, de momento estoy a gusto aquí”, relata. A sus 25 años busca dar el salto a Segunda B. “No sé qué fallará… , la verdad es que no he tenido la oportunidad, es complicado, te metes en una rueda de Tercera. Soy comprometido y lo doy todo para el equipo”, se describe con modestia.