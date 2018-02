Sandoval: "Entre todos lo vamos a seguir"

Jose Ramón Sandoval ya es nuevo entrenador del Córdoba. LLega con ganas y una amplia experiencia en la categoría para luchar por salvar al equipo. No será fácil, pero al madrileño se sobran ganas para pelear por el objetivo a falta de 16 partidos para que termine la liga. "Estoy muy feiz de venir a Córdoba, a una gran ciudad que conozco muy bien. Pienso que entre todos podemos conseguir la salvación. Si no fuera así no estaría aquí. Querer es poder es uno de mis lemas en la vida. Aquí la gente está queriendo, así que ahora lo que tenemos que hacer es poder", sentenció Sandoval nada más ser presentado como técnico cordobesista.

El entrenador de Humanes ha dirigido 125 partidos en Segunda División, además de 67 la máxima categoría. En su currículum figuran equipos como el Rayo, el Granada o el Sporting de Gijón. A Córdoba llega con su mano derecha, Ismael Martínez y con un buen conocimiento de la plantilla que tendrá a su disposición. "Conozco a la mayoría de los jugadores. La realidad es que la plantilla no es para estar donde está, así que solo tenemos que sacar resultados y matizar ciertas cosas. Para eso he venido, para tratar de ayudar a la gente. Nos vamos a encontrar un Córdoba muy valiente, que va a premiar más el resultado que otra cosa. El juego llegará con las victorias. Lo que debemos hacer es marcarnos metas, haciendo bloques de partidos para ir restando. Si solo miramos la clasificación nos podemos asustar. Si vamos consiguiendo esas metas, el jugador se lo irá creyendo más", comentó Sandoval, quien pidió a la afición que mantenga la ilusión a pesar de la situación del equipo. "Si hay una gran ilusión con los fichajes, hay que seguir manteniéndolo. Hay que hacer que los jugadores se sientan fuertes y arropados", concluyó.

Por su parte, el director deportivo, Luis Oliver, dejó claro que sigue creyendo a pies juntillas en lograr el objetivo. "La palabra descenso no entra en mi cabeza. Creo de verdad que no vamos a bajar", afirmó Oliver.

Por último, el hasta ahora entrenador, Jorge Romero, se despidió agradecido con la entidad y con todos los que confiaron en él. "Solo lamento no haber podido conseguir los resultados esperados", concluyó Romero, quien ha tenido el ofrecimiento de seguir en el club, aunque lo ha declinado para centrarse en su futuro como entrenador profesional.