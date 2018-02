Julián Maeso cierra el 23 de febrero en A Coruña la gira de su tercer trabajo

El exlíder de The Sunday Drivers, Julián Maeso, cerrará el 23 de febrero en A Coruña la gira presentación de su tercer trabajo 'Somewhere Somehow'.

Según informa la organización, la cita musical tendrá lugar el viernes 23 de febrero en el escenario del Playa Club en A Coruña a partir de las 23,00 horas.

El tercer álbum en solitario del multiinstrumentalista y compositor está compuesto por once canciones y en él apuesta por el soul y el rock de los 70, además de abrirse al funk, al country y al jazz.

"Julián Maeso continúa asentado en el soul y en el rock de los 70, aunque en este disco abre el abanico y se expande al funk, al country o al jazz, para completar el más variado de sus tres trabajos", añaden las mismas fuentes.

Así, tras una extensa gira que le ha llevado por salas y festivales de toda la península, Maeso llegará a A Coruña el viernes 23 de febrero para concluir su tour.