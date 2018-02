El PP denuncia la contratación de un nuevo asesor

El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento ha contratado, a quince meses de terminar la legislatura, a un nuevo asesor para el grupo municipal de Compromís.

Se trata de Juan Ángel Conca Pardo, anterior asesor de Compromís en el gobierno de Alicante. El portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, considera que dado que el tripartito en Alicante se ha roto por la salida de la formación del gobierno, ahora "lo han recogido en la ciudad a costa de las arcas municipales".

Sin embargo, Compromís ha aclarado que la contratación del nuevo funcionario de empleo eventual por la salida, hace unos meses, de Joan Antoni Esclapez. Ambos del grupo A1 con 1.076,87 € en concepto de sueldo, más 1.537,88 € al mes por otras retribuciones y 326,58 € por dedicación especial.

Preguntado sobre si podría deberse a la sustitución por una vacante, una vez ha concluido la rueda de prensa, Granero ha apuntado que hace unos meses dejó su puesto uno de los asesores que tenía el grupo y que, seguramente, sería la justificación que daría Compromís al respecto.

Aun así, Granero ha atacado a Compromís por no dar explicaciones hasta el momento sobre esta contratación "haciendo gala de las transparencia que les caracteriza". Ha criticado, además, a la portavoz del grupo, Mireia Mollà, "por preocuparse de muchas cosas, pero poco por la ciudad de Elche".

En la actualidad, el equipo de gobierno cuenta con doce asesores de los 27 que por ley pueden contratarse.

Elección de pedáneos

El juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche daba ayer la razón y avalaba el proceso seguido para la votación de los alcaldes pedáneos en 2015. La concejala de Relaciones Institucionales, Mireia Mollà, apuntaba directamente al Partido Popular a quienes acusaba de llevar a cabo una vendetta contra el gobierno y ser el brazo armado de los demandantes, la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Mollà sentenciaba también que, con la actitud de entonces de los populares, quedaba demostrado que no eran favorables a este tipo de procesos de participación.

Granero ha echado balones fuera y ha respondido asegurando que siempre se han mostrado a favor de la elección que se produjo, pero no del proceso llevado a cabo al no pasar ni tan siquiera por el pleno. Recuerda que el recurso lo interpuso la Subdelegación del Gobierno, no el Partido Popular.

El portavoz adjunto del grupo también ha hecho hincapié en que el ayuntamiento no tuvo la misma diligencia al mostrar las sentencias de ILIDEXSA como con este caso.