‘Amapolas Verdes’ obra del Ildefonso Morillas

‘Amapolas verdes’ es él quinto libro de Ildefonso Morillas Pulido, la presentación se incluía en él marco del programa ‘Familias Lectoras’ del Instituto, con presencia de familiares de alumnas y alumnos, profesores, antiguas alumnas, aunque él acto se abría al público en general, con la colaboración de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jódar.

Todos, en sus intervenciones, hacían referencia a la presencia, como profesor en él propio instituto, durante 11 años, del autor, Yerves llegaba a afirmar “… presentar a Ildefonso es bastante difícil… son muchas las razones que nos unen, que a él lo vinculan con esta localidad… es de justicia que venga a esta localidad a presentar a uno de sus numerosos hijos, ‘Amapolas Verdes’… pretendemos (con esta presentación), incitaros a leer él libro…”.

Por su parte la coordinadora del programa ‘Familias lectoras’, profesora de literatura del IES, Loly Fernández, también incidía en él paso de Morillas por él centro, “… llegó a nuestro centro como un soplo de aire fresco, él típico caballero inglés, con tu planta impecable, amable, educado, honesto, con la única aspiración de hacer su trabajo bien hecho… yo estaba cansada de trifulcas, entre plástica y filosofía… y encontré el aliado perfecto. Desde ese primer momento siempre tuve tu mirada cómplice y tu apoyo incondicional, eres una persona íntegra y esencialmente buena, cualidades que no abundan en nuestra sociedad. Como profesional intachable, trabajador hasta la extenuación, tenaz, perfecto… escribes con tu estilo claro, preciso y depurado, has obtenido varios premios literarios por tus novelas... corriges miles fe redacciones en inglés y los fines de semana, pintas cuadros, organizas viajes de ensueño, cocinas…”.

El autor empezaba su intervención, “… es difícil presentar un libro, cuando un libro la esencia tiene dentro… hubiera preferido que esta presentación su hubiera podido plantear como una tertulia, después de que lo hubieran podido leer… para recibir impresiones, aclarar dudas, compartir puntos en común… en cualquier caso hoy es día de celebración, festejamos la palabra, sentados en nuestra butaca, nos preparamos para un viaje… al que uno se aventura con él afán de la sorpresa, sin expectativas, pero gozosos del discurrir de los paisajes… mis relatos de los últimos años, las historias que me han rondado la cabeza, los personajes que se han colado en mis sueños… ‘Amapolas Verdes’ se sube a este escenario con la timidez de una flor que se sabe débil y muda, la amapola de siempre, la amapola roja es él fuego en los campos de trigo, él alarido de color de la flor sencilla pero temeraria, las amapolas rojas incendian nuestras laderas cuando la estación de mayo hace premoniciones de un largo y tórrido verano, la amapola se viste de llamarada y se convierte en estandarte y con arrojo ondea entre las espigas… si embargo yo me quedo con la ‘Amapola Verde’, con la que ya nace moribunda, con la que viene abocada al desmayo, con la refugiada pálida que se sabe perdida…”.

Tras las primeras palabras, se producía una tertulia entre los tres, donde él autor reconocía que Mágina siempre estaba presente en sus obras, con posterior intercambio de opiniones con algunos de los lectores y lectoras.

La obra

Con Amapolas Verdes, fruto de su pasión no solo por la lectura y la escritura, sino también por los viajes, él cine y la pintura, pretende ofrecer un tiempo de sosiego a esos lectores que buscan el deleite y él pálpito de las cosas sencillas.

Un año más. Ya se nos ha ido un año más. ¿Y qué queda de todo eso, de aquel bullicio, de lo que hemos vivido? No lo puedo remediar. Al ver ese pañuelo me ha atacado de nuevo esa sensación de lloro inminente, como una ducha imprecisa, como un cristal empañado. Y me podría sentar a llorar en mitad de toda esta basura y bien recordarlo todo o terminarlo de olvidar. Y al pensar en mis lágrimas, al pensar en la ducha, me acuerdo de Hans, y siento un pellizco en él alma y entonces empiezo a llorar y todo, esta cocina, este jardín más allá, esta vida y hasta Ferragosto,(…) me parecen una mierda.

El autor

Ildefonso Morillas nace en 1974 en Mancha Real, provincia de Jaén. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Jaén, reside en la monumental ciudad de Baeza, en cuyo instituto “Andrés de Vandelvira” ejerce como profesor de inglés.

Aficionado a la literatura desde temprana edad, su trayectoria literaria viene avalada por la obtención de premios tales como “Villa de Mancha Real” (1996 y 2000), “Ciudad de Andújar” (2001), “Castillejo-Benigno Vaquero” (Pinos-Puente, Granada, 2002 y 2008), “Ciudad de Lucena” (2004), “Emiliano Barral” (Segovia, 2007), “Villa de los Palacios y Villafranca” (2007), “Villa de Fuente de Cantos” (2008), “El Mundo Esférico” (Écija, Sevilla (2009) y “Gabriel Aresti” (Bilbao, 2008), entre otros.

Entre sus publicaciones están las novelas Rozando las Alas de un Ángel (2001) y El Ajuar de la Inocencia (Entrelíneas Editores, 2006) y los volúmenes de relatos cortos Rosas de Ceniza (Editorial El Olivo, 2003) y Pecados Veniales (Ediciones Parnaso, 2011).