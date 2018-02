Cifuentes asegura que no puede poner la mano en el fuego por la gestión de Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho esta mañana que no puede poner la mano en el fuego por la gestión de Esperanza Aguirre. Además ha calificado a Francisco Granados de "mentiroso, mezquino y miserable" después de que éste la implicara en la financiación ilegal del PP.

En una entrevista en la Cadena COPE, Cifuentes ha evitado respaldar la labor de gobiernos de los que no formó parte y añade que está dispuesto a acudir a la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso. Al ser preguntada por si "pone la mano en el fuego" por los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes Granados también ha involucrado en la supuesta financiación ilegal del partido, la dirigente madrileña ha señalado que esa frase le suena a "una cosa medieval".

"Esperanza Aguirre hizo cosas políticamente hablando muy buenas y muy positivas para Madrid. Respecto a la gestión del PP de Madrid, no puedo opinar porque está todo en entredicho. Hay una investigación judicial y sinceramente no lo sé. No sé si hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad, lo que espero es que la justicia llegue hasta el final", ha afirmado.

Cifuentes también ha descalificado a Francisco Granados. "Debe de haber alguna venganza por algo, no sé por qué. No se puede ser más mentiroso, más mezquino y miserable", ha dicho la presidenta que ya anunció una querella contra el exconsejero. Francisco Granados dijo ante el juez de la Púnica que Cifuentes formaba parte del "núcleo de hierro" liderado por Ignacio González para “reforzar” con ingresos ilegales, las campañas de Aguirre en Madrid, por la “relación sentimental” que mantuvo Cifuentes con el expresidente madrileño.