Crece el abandono de animales

La protectora de animales de Maó denuncia un incremento alarmante del abandono de mascotas después de las fiestas navideñas. Joana Carreras, la portavoz de la protectora, destaca que este fenómeno se da, sobre todo, al terminar el verano, pero ahora se están encontrando muchos casos, especialmente gatos en los polígonos de Sant Lluís y Alaior.

La portavoz de la protectora destaca que es terrible para los animales verse en una libertad para la que no están preparados. Por ello pide responsabilidad antes de comprar o adoptar una mascota. Y si la experiencia no resulta satisfactoria la directriz es clara. Hay que llevarlo a una protectora de animales, pero no dejarlos sueltos.