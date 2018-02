Concentración ciudadana a mediados de Marzo para salvar el campo sexitano

Ha habido unanimidad y consenso en el pleno extraordinario celebrado este Martes en el Ayuntamiento de Almuñécar (PP, PA, PSOE, Más Almuñécar, IU y concejal no adscrita Eva Gaitán) para solicitar que la tubería que lleva el agua a Almuñécar venga completa durante los meses de invierno y primavera y que se proceda, durante ese periodo, a recargar el acuífero de Río Verde con el excedente de agua resultante.

Asimismo se ha acordado solicitar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical "el uso o vertido de las aguas tratadas en la EDAR de Almuñécar, bien para las Comunidades de Regantes que lo soliciten, previos los trámites pertinentes, bien directamente en el cauce de Río Verde, con el objetivo de recargar el acuífero y reducir el riesgo de salinización y tramitar reglamentariamente estos acuerdos.

A ello se han unido dos puntos más. El primero reunirse todos los portavoces de los grupos municipales y alcaldía, junto con los afectados, con las administraciones competentes (Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Instituto Geológico y Minero y Subdelegación del Gobierno), y trasladarles y exponerles la situación y preocupación existente en el sector tan importante como es la agricultura de subtropicales.

El último acuerdo sería celebrar una movilización y concentración que tendría lugar en la primera quincena de marzo o aquella fecha que se acordara por los portavoces.

El pleno, que fue convocado a petición de los seis ediles del Partido andalucista, se desarrolló en poco menos de una hora teniendo el consenso como base de las distintas exposiciones.

Y es que ante la situación de emergencia que vive el sector agrícola tenía que salir, con carácter extraordinario, el citado acuerdo que según el portavoz andalucista, Juan Carlos Benavides, "afecta a unas 2000 familias y un sector que inyecta cuantía importante a la economía local", dijo el edil andalucista antes de explicar los puntos propuestos por su grupo al pleno.

"Una situación extraordinaria requiera medidas también extraordinarias por las administraciones competentes. En este sentido viene la propuesta al pleno", señaló Benavides

En el segundo punto de la propuesta, acerca de la reutilización de las aguas de la EDAR de Almuñécar es donde todos los portavoces quisieron aclarar que se haría siempre que fuese respaldado por los técnicos competentes. El portavoz de IU, Fermín Tejero, quiso dejar claro que esa reutilización se realizaría siempre con sistema terciario para que no se ponga en riesgo para evitar contaminación. Algo que todos estaban de acuerdo.

El portavoz del PSOE y a la sazón presidente de la Mancomunidad, Sergio García Alabarce, tras exponer la preocupación de todos los grupos, recordó los acuerdos alcanzados en su día por la Mesa por el Agua así como los plazos. A continuación expuso las medidas paliativas mientras llega el agua de Rules. Una de éstas eran los datos de extracción de agua para consumo en verano de los tres pozos del valle de río Verde donde dejó constancia de la bajada experimentada en los últimos tres años para favorecer al sector agrícola.

Volvió a intervenir el portavoz andalucista "para matizar al portavoz de IU y mantener el consenso para dar una respuesta real a los problemas. En este sentido propuso solicitar a los portavoces y alcaldía convocar concentración pública para que tomen conciencia en Granada y Madrid de la situación que tiene el campo sexitano", dijo.

Cerró el debate el portavoz del PP, Juan José Ruiz Joya, quien tras subrayar el acuerdo unánime de todos los grupos. No obstante hizo hincapié en dejar la política a un lado en este asunto y hagamos una meta común que no es otra que salvar el campo de nuestro pueblo. En cuanto a las movilizaciones Ruiz Joya, tras compartir la propuesta, propuso que desde la Alcaldía, se intentara tener una reunión con todas las administraciones implicadas. "Me gustaría un acuerdo conjunto todas las partes para intentar buscar una salida y hacerlo a la mayor brevedad, para que vean el verdadero problema que tiene nuestro municipio", sentenció.