Ruipérez: "Es urgente un Consorcio Regional de Transporte"

Francisco Javier Ruipérez ha señalado en el programa La Ventana de la región que la Mesa del Transporte Municipal de Murcia no funciona por ahora, no sirve. Asegura que no hay una hoja de ruta para revisar el transporte en general (bonos, precios, paradas, seguridad, mejora de la velocidad media, acciones puntuales en líneas concretas) con independencia de las mejoras que no llegan y la reforma general prevista para finales de 2019.

El la reunión del 22 de noviembre, el Director General de Transportes recalcó que antes del 31 de diciembre de 2017 estaría presentado el Plan Director del Transportes (PDT) pues más de la mitad lo tenía entregado y la otra casi lo estaba. Los plazos para que los dictámenes del plan fueran efectivos antes del 2 de diciembre de 2019 (fecha en la que caducan las actuales concesiones) estaban muy ajustados y era imprescindible empezar a trabajar tras la presentación del referido informe.

Pues bien, ese primer plazo ya ha pasado y no se ha presentado nada. Ruipérez insiste en hacer una hoja de ruta de las deficiencias del transporte para, paso a paso, mejorarlo.