OuEC espera proclamar a su candidato un año antes de las municipales

Ourense en Común ha hecho públicos los requisitos para conformar su lista a las elecciones municipales de 2019. Esta publicación establece el 17 de febrero como fecha límite para presentar candidaturas a un proceso que elegirá de forma separada al candidato a la alcaldía y a los integrantes de la lista, ajustándose a un criterio de paridad de 3+2, es decir, tres mujeres por cada dos hombres. Ourense en Común prevé anunciar al candidato dentro de aproximadamente un mes, el 16 de marzo, y cerrar su lista en octubre de este año.

El candidato o candidata debe ser mayor de 18 años, no ser representante en alguna administración distinta al Concello, no haber concurrido con otra formación en 2015 y comprometerse a no hacerlo en 2019, no estar sometida a una investigación judicial por soborno, prevaricación, tráfico de influencias o cualquier otro delito relacionado con enriquecimiento injusto; así como por delitos de racismo, hombofobia o violenca de género. Tampoco debe acumular más de doce años de actividad política.

La marea ourensana designará para velar por la transparencia del proceso a un comité electoral con cinco titulares y cinco suplentes escogidos en asamblea; cuyas reuniones serán abiertas a toda la ciudadanía, anunciando sus reuniones en las 24 horas previas.