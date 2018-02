La Policía da pautas para evitar los fraudes en las compras online

Desde la comisaría de Policía de Palencia, dado el aumento que se ha venido observando en el número de denuncias presentadas por estafas cometidas a través de internet, en especial estafas y cargos fraudulentos con tarjeta, quiere alertar una vez más a la ciudadanía sobre las precauciones que deben tomarse a la hora de usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para evitar en la medida de lo posible ser víctimas de este tipo de delitos, advirtiendo no obstante de que, como en la vida real, la seguridad absoluta no existe.

Compras on line

A la hora de realizar compras en páginas web, se recomienda usar páginas conocidas, de confianza o seguras, no aquellas a las que accedamos por primera vez. Es muy probable que no salga bien. Además, conviene no comprar nunca en páginas web a las que hayamos accedido mediante enlaces publicitarios o pop-ups y evaluar la calidad de la web por su presentación (errores ortográficos, publicidad que aparece, etc.).

Hay que asegurarse, aunque la compra sea por internet, de que el vendedor se haría cargo de la compra si hubiera algún problema de calidad, defecto, etc., mirando qué políticas de devolución y de reclamación ofrecen por si hubiera que hacer uso de ese servicio.

Medios de pago seguros

Es aconsejable usar medios de pago seguros y conocidos por el comprador, nunca utilizar medios novedosos y poco utilizados, que pueden dificultar una futura investigación del delito.

Y a la hora de pagar por internet, asegurarse que aparece la letra "s" al final del "http" de la URL de la página en que se encuentra, y un candado en la barra de direcciones. Aún apareciendo, puede ser una página vulnerable, pero si no aparecen es seguro que lo es.

Comentarios en foros como orientación

Antes de comprar en una página web, hay que leer comentarios en foros y obtener información de la empresa en la red, para conocer si ha habido clientes estafados o engañados, desconfiando si carecen de dirección física y, en caso de duda, no comprar.

Siguiendo estas pautas, se reduciría considerablemente la probabilidad de ser víctima de un delito por una compra por internet.

Atención a correos de procedencia desconocida

En otro orden de cosas, se recomienda igualmente desconfiar de los correos electrónicos que se reciben para actualizar los datos personales de cuentas bancarias, PayPal, o redes sociales haciendo clic en un enlace, ya que podríamos ser víctimas de un delito de "phising" que afectaría a nuestra privacidad en la red, e incluso llevarnos a un perjuicio económico. A través de esta ingeniería social, los ciberdelincuentes pretenden acceder a información privada del usuario, por lo que no hay que contestar a estos correos ni pinchar en los enlaces/links facilitados ni, por supuesto, descargar ningún documento/archivo adjunto, simplemente eliminarlo y alertar a nuestros contactos e incluso a la empresa verdadera sobre la recepción de este mensaje.

Cada vez es más frecuente recibir mensajes de este tipo no ya por correo electrónico, sino por Whatsapp o cualquier red social.