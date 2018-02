Osasuna vota a favor de blindar a Tebas en la LFP

Osasuna ha votado junto a la mayoría de los clubes de la LFP a favor de aumentar el sueldo a Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional hasta 1,2 millones de euros. Solo 5 clubes, Real Madrid, Athletic de Bilbao y otros 3 equipos de segunda, han votado en contra. A la reunión de la Liga en Madrid han asistido por parte de Osasuna el presidente Luis Sabalza y el vicepresidente Miguel Cuesta. Sabalza en declaraciones a SER Navarra justifica su voto favorable alegando que no se trataba de una reelección, que eso si se hubiera tenido que llevar a votación a la Asamblea de socios compromisarios del club, y que con Tebas tiene avanzado el tema de la recompra y remodelación del Sadar y que la no continuidad del actual presidente de la LFP supondría empezar de cero en un asunto prioritario para su directiva como es el tema del estadio. Escucha al Presidente de Osasuna Luis Sabalza en Hora 25 Deportes Navarra.

Con el voto a favor de Osasuna, los clubes de LaLiga han aprobado el aumento de salario de su presidente, Javier Tebas, a 1,2 millones de euros, ya que la subida "era imprescindible" para su continuidad y para no perder conocimiento, ante la oferta recibida de la Liga italiana. "Era imprescindible y vital para no perder conocimiento. Hemos contrarrestado la oferta de la Liga Italiana porque era un ataque directo a nuestra línea de flotación. LaLiga apuesta claramente por el talento en pleno crecimiento y Tebas es el mayor exponente que tenemos. No podíamos dejarlo escapar" comentó el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, tras la Asamblea en la que se acordó la subida y en la que se establece una cláusula de competencia por la que el dirigente no podrá trabajar en otra liga durante dos años.

Javier Tebas Medrano (San José de Costa Rica, 1962) preside LaLiga desde el 26 de abril de 2013 cuando reemplazó a José Luis Astiazarán, que había ocupado el cargo de presidente desde 2005, y después de haber sido vicepresidente primero y miembro de su Comisión Delegada. Para aquella elección fue candidato único, igual que el 11 de octubre de 2016 cuando empezó su segundo mandato con 37 avales de los 41 clubes que la forman.

Abogado de profesión, Tebas fue presidente del Huesca (1993-1998) y los clubes de Segunda le eligieron su portavoz en 2001, cuando representaba al Badajoz (2001-2003), y le reeligieron para el cargo en 2012 como delegado de Alavés (2005), Betis (2006) y Mallorca (2008).