Pedro León. "Han sido ochos meses muy duros"

Pedro León, ha recibido hoy el alta médica tras una prolongada baja por una lesión de rodilla, que le ha apartado de los terrenos de juegos por espacio de ocho meses

En una entrevista a los medios oficiales de SD Eibar, Pedro León ha asegurado que “notar el apoyo de la gente y el deseo de que vuelvas rápido es un aliciente más para haber trabajado mucho para la recuperación”.

“La afición ya me conoce. Saben lo que puedo dar y lo que no. Me encuentro fisica y mentalmente muy bien, la rodilla está perfecta y ahora espero dar el rendimiento lo antes posible y ayudar al equipo en lo que pueda”.

“Han sido ocho meses muy duros desde mayo. Al final, si tienes una lesión gave, te queda asumirla y saber que te queda un largo camino. Pero en mi situación no imaginaba que sería tan largo. Iban a ser 8 semanas y han sido 8 meses y medio. Se ha hecho interminable. Estoy contento de haber salido de todo y de encontrarme bien. Ha sido una odisea, pero las molestias por las que me operé en mayo han desaparecido”.

Respecto a los apoyos con los que ha contado estos meses, el futbolista murciano ha dicho que “tengo que nombrar a mis dos hijas, a mi hijo y a mi mujer, que son los que se han comido todo”. “Nadie imaginaba que podría pasar esta situación porque era una simple molestia. Las personas que han estado a mi alrededor lo han pasado mal. Sería injusto no nombrar también a toda la gente que me ha apoyado, al Club, a los compañeros, a todas las personas del staff, al cuerpo técnico. Al final lo he pasado mal, pero me han ayudado bastante”.

Sobre la importancia de los readaptadores del equipo, ha subrayado que tanto con Alain Gandiaga como con Mikel Calvo tiene “una relación extraordinaria”. “Hemos pasado juntos más tiempo del que desearíamos. Desde el primer momento ha habido muy buena sintonía, son dos personas en las cuales puedes confiar al cien por cien y echar las horas que sean necesarias. Entre que yo estaba encabezonado por salir lo antes posible y ellos, que son muy trabajadores, al final he podido salir”.

Una vez recuperado de la lesión, le toca ahora hacerse con un sitio en el equipo. “Si te soy sincero, ahora no me preocupa tener competencia o no sino volver a disfrutar del fútbol porque lo he pasado muy mal. He pasado ocho meses bastante malos y en lo último que me fijo es si voy a tener competencia o no. Lo que realmente importa es que el equipo está bien y que yo estoy bien. Me toca trabajar, aprovechar el tiempo que me dé el entrenador y ayudar al equipo”.

Preguntado por el rendimiento del equipo durante estos meses, ha afirmado que “el equipo está muy bien, disfruta. Ha tenido una evolución muy positiva. No empezamos bien, se fue gente importante el año pasado y ha venido gente que se ha tenido que adaptar al ‘estilo Mendi’. Hubo un tiempo de acoplamiento que es cuando el equipo pilló la racha mala hasta que cojimos la idea del mister. Se ha visto en los tres años desde que está él que es una maravilla ver jugar al equipo y esperamos que siga así hasta el final de temporada”.