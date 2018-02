Los vecinos de Ibros exigen la adecuación del arroyo en el que ayer falleció un hombre

Los vecinos de Ibros de la zona colindante al arroyo de Valdehermoso que pasa por esa localidad exigen la adecuación de la zona después del fallecimiento de un hombre ayer en ese lugar. Aunque hasta que no se conozcan los resultados de la autopsia no se podrán determinar las causas de la muerte, los vecinos se quejan de las condiciones que presenta el cauce. Es peligroso y es un foco de infección; denunciaban los vecinos a Radio Úbeda. "Hay bichos y ratas en verano, miles de mosquitos...Y la zona no está asegurada ni señalizada. Es especialmente peligroso porque en esta zona hay niños pequeños". Ya se han quejado en múltiples ocasiones, durante varios años, al ayuntamiento aunque no les dan una fecha.



El alcalde de ese municipio, Luis Carmona, desvincula la muerte de este hombre de las condiciones en las que se encuentra el lugar aunque reconoce que el estado es mejorable. Es un trabajo al que se comprometió la subdelegación del gobierno en Jaén a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir : "Llevamos tiempo trabajando y los vecinos tienen toda la razón cuando denuncian el hedor que sube del arroyo en verano. Allí van a parar aguas fecales". Pero, de momento, dice, no hay fecha determinada para que comiencen esas obras.