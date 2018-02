D'arqueòlegs antics

La pregunta és... Qui es beneficia si l'equip municipal d'arqueòlegs no treballa com toca? Perquè resulta que l'equip és major i es queda curt i no poden, entre moltes altres coses, fer front a les llicències en el centre d'una ciutat, València, que quan pegues un colp en terra brolla aigua entre runes arqueològiques. Vosté dirà... Jo crec que queda clar. Per això tampoc quede content amb la resposta municipal: la culpa és de Montoro... tot no es pot recuperar en dos anys i mig... Ja... i també hi ha prioritats.