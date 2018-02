El puerto no se plantea ceder el Edificio del Reloj para un Museo Sorolla

Jarro de agua fría para la aspiraciones de instalar, en el edificio del reloj, un Museo Sorolla. La Autoridad Portuaria descarta de momento la cesión del edificio. Aseguran que no está preparado para ello y que quieren seguir gestionando el espacio para iniciativas propias. En el puerto recuerdan que el edificio no solo acoge las reuniones de los consejos de administración. También alberga exposiciones temporales y eventos de todo tipo que pretenden preservar.

En la autoridad portuaria, es más, explican que es un espacio a disposición de toda la comunidad portuaria. Y no solo eso. Fuentes portuarias explican a la SER que el edificio no está preparado para acoger obras de arte de valor. Hay humedades al estar muy cerca del agua y además entra luz natural, algo muy desaconsejable en caso de pintura. Para adaptar el edificio a museo sería necesario una reforma que la autoridad portuaria no tiene previsto.

Pero es que además el edificio del reloj se encuentra fuera de los circuitos culturales de la ciudad, otro elemento que jugaría en contra. En el puerto afirman que les gusta la idea de un Museo Sorolla pero reconocen no entender las presiones que se están ejerciendo de forma interesada para que el Edificio del Reloj acoja de forma permanente obras de Sorolla cuando ésteo, dicen, tiene un uso condicionado.