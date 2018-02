Sólo Thomas, Doornekamp y Pleiss han jugado todos los partidos oficiales

La pandemia de lesiones que ha asolado el vestuario de Valencia Basket prácticamente desde la pretemporada se explica de forma nítida a través de las cifras. No es normal que, en apenas cuatro meses de competición, un equipo ACB rebase los quince jugadores en el roster. En la antesala de la Copa del Rey (próximo jueves, 19:00 en Gran Canaria), Txus Vidorreta se ha visto obligado a utilizar a diecinueve.

Bases: Diot, Van Rossom, Vives, García, Llompart, Ferrando.

Escoltas: Rafa, Green, Puerto.

Aleros: San Emeterio, Sastre, Abalde.

Ala-pivots: Thomas, Doornekamp, Rudez.

Pivots: Dubi, Pleiss, Hlinasson, Vera.

La posición de base ha sido y sigue siendo la que más quebraderos de cabeza ha generado en el cuerpo técnico. Hasta seis playmakers puros -sin contar las ayudas puntuales de Green, San Emeterio o Sastre y el trabajo continuado de Abalde- han tratado de liderar el juego en estático taronja.

Desde la Supercopa Endesa, a la que Antoine Diot llegó con molestias tras su participación en el Eurobasket con la selección de Francia, Vidorreta no ha podido disponer con regularidad con suficientes jugadores para cubrir el 1 con garantías. La lesión de Diot motivó el fichaje de Van Rossom y la posterior baja de larga duración de Vives precipitó la incorporación de Sergi García previo pago de 300.000 euros a Tecnyconta Zaragoza.

En el 2, Erick Green y Rafa Martínez apenas han tenido que pasar por la enfermería. El capitán únicamente se perdió el partido de Euroliga contra Bamberg. Green en cambio sí tuvo que parar el mes pasado debido a una tendinitis aquílea en el pie derecho. Las bajas en el perímetro han propiciado la entrada progresiva de Lluis Ferrando. El jugador de Almussafes se ha convertido en un complemento habitual para cuadrar la rotación exterior, llegando a disputar trece partidos oficiales.

Vidorreta tampoco lo ha tenido sencillo con los aleros. El pasado domingo en Burgos, San Emeterio jugó su partido número 11 en ACB. Por primera vez desde el arranque de la Liga, el cántabro tenía opciones de vestirse más veces de las que se había quedado en la grada en competición doméstica. San M se ha perdido la friolera de dieciséis partidos oficiales. El caso de Sastre es aún peor. La fractura en la muñeca que se produjo a comienzos de diciembre contra Olympiacos le ha apartado de las pistas en 21 encuentros.

El juego interior quizá sea la zona a la que más respetada por la pandemia. Al margen de la misteriosa fractura de tibia de Latavious Williams que aún no ha debutado -estamos en febrero- y los problemas en el tendón de Aquiles y el tobillo de Dubljevic, en la pintura se concentran los tres jugadores que no se han perdido ni un partido: Will Thomas, Aaron Doornekamp y Tibor Pleiss. Llevan 44. Dos en Supercopa, 20 en Liga ACB y 22 en Euroliga. Ojalá esta semana en Gran Canaria puedan sumar otros tres y traerse un trofeo más a las vitrinas de La Fonteta. Tanto sacrificio desde septiembre merece una recompensa gigante.

PLANTILLA VBC Y PARTIDOS JUGADOS:

Supercopa ACB Euroliga

0. WILL THOMAS 2 20 22

3. JOSEP PUERTO 0 5 8

4. ÁLEX VERA 0 1 0

5. SERGI GARCÍA 0 2 1

6. ALBERTO ABALDE 0 15 17

8. ANTOINE DIOT 2 0 0

9. SAM VAN ROSSOM 0 17 20

10. DAMJAN RUDEZ 0 10 11

12. PEDRO LLOMPART 2 3 0

13. LLUIS FERRANDO 0 2 0

14. BOJAN DUBLJEVIC 2 15 17

16. GUILLEM VIVES 2 12 13

17. RAFA MARTÍNEZ 2 20 21

19. F. SAN EMETERIO 2 11 15

21. TIBOR PLEISS 2 20 22

30. JOAN SASTRE 2 11 10

32. ERICK GREEN 2 19 20

42. AARON DOORNEKAMP 2 20 22

51. TRYGGVI HLINASON 2 9 9