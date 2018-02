Se esfuma la posibilidad de que Valencia acoja los cuartos de la Davis

Se esfuman las posibilidades de que la ciudad de Valencia acoja la eliminatoria de cuartos de las Copa Davis de Tenis. A la negativa de la Diputación a asumir el coste del evento (ya que solo pondría gratis la plaza de toros) hemos de añadir ahora las resistencias de la Conselleria de Cultura y Deportes y del Ayuntamiento.

Fuentes de alcaldía explican a la Cadena SER que apoyan la idea de que venga la Davis a la ciudad pero afirman que no pueden participar en la financiación del evento, que costaría unos 300.000 euros. Afirman que la competencia que tiene el Consistorio es en materia de deporte base, no deporte de élite. Eso sí, no descartan otro tipo de contraprestación.

Los organizadores del evento también habrían encontrado reparos en la dirección general de deportes de la Conselleria de Cultura, que les habría dicho no tener dinero para el evento deportivo. Solo les falta reunirse con la Agencia Valenciana de Turismo. A falta de que se produzca el encuentro, fuentes de Turismo advierten a la SER de las dificltades de costear la Davis. Asegura no tener herramientas para patrocinar eventos como este. La partida de convenios singulares está cerrada y la convocatoria de subvenciones acaba este miércoles y no se llegaría a tiempo.