Lamont Barnes vuelve a Pucela para ayudar al Carramimbre

El Carramimbre no tenía muchas opciones en el mercado. Entre la precariedad y control económico y las limitaciones de otro tipo, el conjunto de Paco García necesitaba una gran oportunidad. Y la encontró con la situación de un viejo conocido que además tiene fijada su residencia en Valladolid. Lamont Barnes, rescindió el pasado martes su contrato con Palencia, donde este año no ha tenido demasiado protagonismo en un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que no está en buena dinámica.

Barnes fue objetivo de Pepe Catalina en el inicio de la confección de la plantilla durante este verano. Al final el pivot se decidió por Palencia aceptando una oferta a la que no podían llegar los vallisoletanos.

Ahora sus caminos se vuelven a juntar. Paco García necesita rebote y experiencia para dar un poco más de poso al equipo y en el club vallisoletano están seguros de Barnes puede dar las dos cosas. El norteamericano debutará el sábado en Oviedo.