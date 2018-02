El alcalde de Fariza no se va

El alcalde de Fariza y diputado provincial del PSOE, Manuel Ramos, no dejará ni su cargo de alcalde ni el de Diputado Provincial, tras el auto judicial que eleva a juicio oral el caso del fraude en el voto por correo de Fariza, en el que está encausado junto a otras 4 personas. Así lo ha confirmado a la Cadena SER esta misma mañana. En cuanto a su situación en el PSOE, ha dicho que lo que decida, en su caso, lo hará libremente.

Según ha confirmado a la Cadena SER el propio Manuel Ramos, inicialmente se había previsto para el martes 13 de febrero una reunión con la Permanente del PSOE para afrontar su caso. Un problema de agenda de las partes, de momento ha pospuesto esa reunión para este miércoles. En ella, el alcalde de Fariza y diputado provincial. Manuel Ramos, avanza que dará a conocer todos los datos del proceso judicial al que se viene enfrentando desde las municipales de 2015, cuando se produjeron los hechos por los que se le encausa junto al cartero de Fariza y otras 3 personas.

Manuel Ramos sigue proclamando su inocencia y por ello no se considera obligado a dejar ni de la alcaldía de Fariza ni de su escaño en la Diputación Provincial. En cuanto a la opción de pedir la baja en el partido, como dijo el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, de momento, Manuel Ramos no lo confirma y anuncia que lo decidirá libremente y, en cualquier caso, durante o después de la reunión de mañana.

No se considera en la misma situación que su ex compañero Enerino Luis, que dejó su puesto en la Diputación en el pasado mandado (presionado por un linchamiento político de su propio partido, según denunció) cuando fue encausado por prevaricación y malversación en su Ayuntamiento de Rábano de Aliste, junto al alcalde Antonio Faúndez.