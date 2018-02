Raquel Moreno es de oro

El pasado domingo 11 de febrero, la Federación Andaluza de Atletismo (FAA) organizaba una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Campo a Través en el maravilloso paraje del Pinar del Rey en San Roque (Cádiz). Al mismo, como no podía ser de otra manera y como ya viene siendo habitual en los últimos años, estuvieron presentes las hermanas ejidenses, la Sub20 de primer año Raquel Moreno y su hermana la Sub16 de segundo año Alba Moreno.

A priori, la que más claras opciones de pódium tenía era Raquel Moreno, por dos veces internacional, no ya por su excelente estado de forma, sino por su dilatada experiencia en estos Campeonatos. Así fue, pues desde el pistoletazo de salida hasta la mismísima meta, la pupila de Toni Zarauz impuso un fuerte ritmo durante toda la carrera, que fue dejando atrás al resto de corredoras, quedando ella y otras dos rivales, disputando mano a mano, la carrera y así llegando a los últimos 300 m. cuando en un gran cambio de ritmo y esprintando esos últimos metros llego con amplia ventaja sobre sus perseguidoras. Así, Raquel, no sólo lograba un nuevo título autonómico a su ya dilatado palmarés, sino que por quinto año consecutivo era seleccionada automáticamente por la FAA para representar a Andalucía en el Campeonato de España de Campo a Través por Selecciones Autonómicas, esta vez liderándola como brillante Campeona de Andalucía.



Por último, su hermana la Sub16 Alba Moreno, se colocaba en la línea de salida con la misma premisa que su hermana para, lograr un siempre complicado pódium y colarse en la Selección Andaluza. Sin embargo, Alba no venía precisamente en su mejor momento de forma por un cúmulo de diversas circunstancias, y eso, en un deporte individual como el atletismo, no perdona. Así, la pequeña de la expedición hubo de conformarse con entrar la décima a la meta, conjurándose para recuperase y volver a competir al 100 por 100.



Su entrenador, el Dr. Antonio Zarauz, nos comentaba al respecto: Raquel, a pesar de estar cursando estudios de TECO, machacandose físicamente a diario y no poder llegar en condiciones a muchas competiciones, esta semana pudo librarse de muchas de esas palizas y lograr una aplastante victoria en su categoría. Alba, habiendo logrado la temporada pasada todo, Selección Andaluza, ser Campeona de España… esta temporada no está teniendo la misma regularidad en los entrenamientos por diversas circunstancias, pero seguro que pronto se recuperará y nos empezará a dar de nuevo muchísimas alegrías”.