El PSOE reclama al alcalde medidas contra el vandalismo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que ponga en marcha una serie de medidas sociales, de carácter transversal, para concienciar y contribuir a reducir actos de vandalismo como el que ha tenido lugar este fin de semana, con el que unos desaprensivos han destrozado la instalación artística organizada por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico en la Plaza Campoamor, con motivo del Día de los Enamorados.



“Rechazamos este tipo de comportamientos y nos solidarizamos con la asociación de vecinos”, ha manifestado el responsable socialista, al tiempo que ha destacado el extraordinario trabajo que está realizando la asociación y su directiva para revitalizar el casco histórico, “desde la solidaridad y la voluntariedad”. De hecho, como gesto simbólico, el Grupo Municipal Socialista se ha sumado a la campaña de recogida de paraguas rojos, con objeto de restaurar dicha instalación.



A su juicio, “el vandalismo no se combate con pasividad, sino con políticas transversales, que van desde la presencia de educadores sociales y la creación de talleres de empleo, a la puesta en marcha de políticas orientadas hacia la aplicación de planes de empleo, pero también con una presencia policial permanente en el Casco Histórico”.



En este sentido ha recordado la iniciativa planteada por el PSOE para hacer frente a las molestias generadas por las actividades de ocio nocturno en el centro histórico, entre las que se encuentra una mayor presencia policial, como mínimo de jueves, viernes, sábado y domingo, con una oficina permanente, que podría ubicarse en las dependencias que ahora mismo se utilizan en la Plaza Virgen del Mar.



“Eso provocaría un efecto disuasorio y ayudaría a aplicar esas políticas transversales que tiene que liderar el Ayuntamiento de Almería” ha señalado, pues “el Consistorio no debe mirar para otro lado y me refiero al equipo de gobierno pero el alcalde, lógicamente, a la cabeza, como responsable de esta ciudad y como persona que tiene la capacidad para tomar las decisiones oportunas al respecto y que estas medidas se lleven a cabo”.

