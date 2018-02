Gaspar tiene un mensaje

Va al grano en el campo y en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El ‘Rey’ Gaspar fue protagonista el martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneo después del entrenamiento en el campo de La Vega de Acá. El joven extremo del Almería de Lucas Alcaraz no es un futbolista de muchos topicazos y dice las cosas como las sien te: va directo, como hace en las jugadas cuando él es protagonista en el verde.

El manchego ha madurado mucho fuera del terreno de juego y como futbolista está dando pasos muy importantes en su carrera como futbolista. Gaspar responde las preguntas en pocos segundos, como un rayo, como es en el campo. Ni más ni menos. La comparecencia de Gaspar en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos fue corta, de pocos minutos, pero en pocos minutos dejó muchos titulares, lejos de los topicazos del fútbol. Da gusto escuchar a Gaspar porque no da rodeos a la hora de responder las cuestiones de la prensa que sigue el Almería.

La tabla clasificatoria de la categoría de plata del balompié nacional parece que tiene tres equipos con pie y medio en Segunda División B, pero Gaspar no se fía de la situación en la que se encuentran Lorca, Sevilla Atlético y Córdoba: “Sabemos que es muy difícil que al final se salven, pero también somos conscientes que no están muertos porque aún queda mucha Liga por delante y muchos puntos por disputarse hasta la última jornada de la campaña liguera”.

El futbolista se acordó de su compañero Mandi: “Está viviendo una situación muy complicada y es dura la lesión que ha sufrido. Es muy buena gente y un gran compañero en la plantilla del Almería, tanto dentro como fuera del campo. Ha tenido muy mala suerte y le deseamos una pronta recuperación”.

Gaspar, además, habló del partido del próximo domingo en Sevilla ante el filial sevillista y en ese sentido comentó que “es un rival directo en la lucha por la permanencia y en su campo saldrán a muerte porque es una final, pero también es una final para nosotros e iremos a por los tres puntos porque sabemos que son fundamentales para el Almería”.

Analizó la poca puntería del equipo rojiblanco y señaló que “es cierto que nos está faltando más gol y llegada, pero vamos a trabajar esta semana para mejorar y sacar el partido ante el Sevilla Atlético porque es fundamental”.

Gaspar no se fía del filial de Tevenet: “Es un equipo que no está teniendo suerte y no será fácil ganar el domingo”.