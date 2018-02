SER Cuenca presenta las claves para mejorar la comunicación de las PYMES

¿Cuántas veces has visto locales comerciales cerrados cerca de tu casa o negocio? ¿Cuántas veces has pensado que a un negocio no le quedaba mucho tiempo? ¿Puede estar pasando lo mismo con tu empresa? Para evitarlo SER Cuenca trae por cuarta vez a la ciudad el proyecto SER Empresarios, diseñado para ayudar a la pequeña y mediana empresa donde les daremos las claves para mejorar la comunicación de su negocio. A lo largo del 13 y 14 de febrero, en el hotel NH, se presenta este programa de comunicación y asesoramiento continuado del que actualmente se benefician más de 60 empresas de la provincia de Cuenca y más de 5.000 en toda España. SER Empresarios se desarrolla desde hace 12 años en más de 80 ciudades de todo el país.

En los encuentros, a los que se ha invitado a un grupo selecto de empresarios de Cuenca, se les ofrece un taller de comunicación a cargo de Laura Arranz, coach, formadora, trainer en programación neurolingüística y mediadora.

Las jornadas cuentan con el patrocinio de CEOE-CEPYME Cuenca y de Caja Rural de Castilla-La Mancha.