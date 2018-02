Viera: "Esta oferta es una oportunidad única"

Reconoce que es una oportunidad “que diría que es única, no solo para mi y mi familia sino también para club. Mientras espero solo me queda seguir trabajando aunque entiendo que la mejor de las opciones hubiese sido que todo esto hubiera ocurrido en junio, pero no es así y es ahora. Por una parte dudas porque ves que el equipo está abajo, peor por la otra está esta oportunidad que no sé si se volverá a repetir alguna vez en mi vida”.

Explicó que el presidente Miguel Ángel Ramírez “me dice que soy importante para el equipo porque me hace ver que soy más que un jugador para él y para mi es como si fuera un padre, pero la oferta nos arregla la vida a toda mi familia, aunque es normal que se plantee también la otra parte la del corazón, que se me ha quedado helado por la situación del equipo. Lo importante es el equipo y soy primero que lo entiende, pero conmigo también hemos sido últimos. Han pasado muchos jugadores y si yo me fuera no pasará nada”.

Reconoce que el presidente “habla conmigo todos los días ya que le aprecio mucho. Estoy seguro que si fuera por él me firmaría un contrato vitalicio porque sé el aprecio que me tiene, pero es imposible competir con esas cantidades y lo que toca ahora es ver hasta qué punto podemos llegar para que todas las partes salgan beneficiadas”.