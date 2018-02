Daniel Rabaneda se incorpora a la firma Ángel Schlesser

El diseñador se incorpora en la nueva estructura de la compañía que posee desde mayo de 2016 el inversor Oscar Areces. Su agenda comienza a estar repleta de responsabilidades, hoy sale de viaje a Paris para elegir los nuevos tejidos que formarán parte de la colección verano 2019 y que tiene en proyecto presentar en la edición de julio 2018 de Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

El diseñador sevillano comenzó con su propia firma en 2010 presentando una colección en Valencia Fashion Week que le hizo ganador del premio a mejor diseñador novel. Entre sus grandes proyectos a lo largo de su carrera se encuentra el haber sido finalista en los premios Who's on next del 2013 organizado por la revista Vogue España, o haber participado en el concurso transnacional International Woolmark Prize, además de colaboraciones con Disney o Nike.

Nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, estuvo en la sede central de Ángel Schlesser junto al diseñador Daniel Rabaneda para traer de primera mano sus palabras para todos nuestros oyentes. Entre los proyectos que tiene Rabaneda está el seguir con su propia firma como un laboratorio de ideas, seguir dando clases en la Politécnica y cosechar éxitos como director creativo de la firma consolidada Ángel Schlesser