Los agresores del entrenador del Navalcarnero serán expulsados del club

El C.F. San Esteban de Fuenlabrada expulsará al jugador juvenil que presuntamente agredió al entrenador del C.D.A. Navalcarnero el pasado sábado. En cuanto al otro jugador implicado, esperará a conocer el contenido de la denuncia y la posible sanción de la Federación de Fútbol de Madrid.

El conjunto fuenlabreño ya ha presentado las alegaciones al acta arbitral (donde, según EFE, se recoge que "el jugador 5 local se quita la camiseta y agrede al entrenador visitante propinándole varios puñetazos”) y, junto con la condena de la agresión, defiende que en ningún momento se produjo un linchamiento. “Eso no ocurrió así”, ha explicado a Cadena SER Madrid Sur Jose María Tejero Blanco, presidente de la entidad blanquiazul. “Rechazamos lo ocurrido pero no hubo linchamiento”, matizó y explica que el jugador agredido estaba recibiendo insultos personales contra su familia, “aunque eso no lo justifique”.

Además el Hospital Universitario de Fuenlabrada ha desmentido que el entrenador agredido permaneciera ingresado este lunes. De hecho, según ha podido saber esta emisora, fue atendido en urgencias el mismo sábado y abandonó el centro hospitalario horas después, sin llegar a quedar ingresado.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro de la 19º jornada de la 2ª Juvenil madrileña disputado el sábado en el Municipal de Fuenlabrada. El ‘San Esteban’ descansa esta próxima jornada y volverá a la competición el día 24 ante el C.D. Fuenlabrada-El Naranjo.

Sobre este hecho, el ayuntamiento de Fuenlabrada “ha recordado que el pasado año aprobó un decálogo de comportamiento encaminado a desterrar la cultura de la violencia del deporte del que se ha dado traslado a todos los clubes deportivos de la ciudad”, explicó la concejalía de Deportes en un comunicado.

La delegación ya ha solicitado a la Federación Madrileña de Fútbol el acta del encuentro pero han recordado que se trata de un partido federado y “por lo tanto, es la propia federación la encargada de tomar medidas en caso de que sea necesario hacerlo”.