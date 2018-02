El Ayuntamiento renovará su ordenanza de convivencia

Tras nueve años sin adecuarse y renovarse, el Ayuntamiento de Valdemoro quiere poner en marcha una nueva ordenanza de convivencia ciudadana y para ello ha presentado un borrador que se puede consultar en la sede electrónica de la página web y que los vecinos podrán analizar para presentar sus propuestas y alegaciones de cara a su redacción y aprobación definitiva.

Hasta el 13 de marzo tienen de plazo para presentar esas modificaciones, con lo que el gobierno quiere que no sólo entidades ciudadanas, sino también vecinos a nivel particular impulsen sus propias propuestas para la ordenanza.

Entre las cuestiones destacadas del borrador están las sanciones previstas para los autores de grafitis, pintadas y otras expresiones gráficas no autorizadas, con multas de entre 300 y 6.000 euros en función de la gravedad de los hechos. También se multan las conductas de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, con entre 601 y 30.000 euros o entre 30.001 y 600.000 euros si son muy graves y reincidentes. Por último, quien alimente a animales de forma insuficiente, inadecuada o con alimentos no autorizados y mantenga a los animales en lugares que no les protejan de las inclemencias del tiempo podrán enfrentarse a multas de entre 3.001 y 9.000 euros en función de cada caso.