Mejorar nuestras relaciones a través de la comunicación interpersonal

Pocas veces nos paramos a reflexionar la importancia de comunicar bien lo que queremos, pensamos o pretendemos de otra persona para que esa relación, bien sea sentimental, de amistad o de trabajo, no fracase o sea problemática.

Y es que según aconseja Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional (www.desdelatrinchera.com) , muchas veces “decimos lo primero que nos viene a la cabeza y no es lo mejor. Otras veces lo pensamos demasiado y complicamos el mensaje”. A esto hay que sumar que lo que transmitimos con nuestros gestos, las manos o la postura corporal, es el lenguaje no verbal que también dice muchos de nosotros. Cuando no sabemos por qué se enfada el otro o por qué no nos entiende, debemos plantearnos si nuestra comunicación con los demás es la correcta. Por eso, Álvarez recomienda que tengamos en cuenta cuatro premisas: qué queremos decir, cómo lo queremos decir, desde dónde, si es con enosjo, con rabia, de forma conciliadora…, y por último, para qué lo decimos.

Son puntos de partida que nos ayudarán a articular mejor el mensaje y a evitar mal entendidos o el dar una imagen nuestra equivocada.