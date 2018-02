Díaz al alcalde de Málaga sobre el metro: "yo he cumplido con mi parte"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mostró confiada en alcanzar un acuerdo para sacar adelante el Metro de Málaga, y criticó la falta voluntad del PP: “¿No será que en demasiadas ocasiones algún que otro alcalde articula su política en torno a la confrontación?”.

Díaz, que pidió respeto para el menor violado presuntamente por cuatro compañeros y anunció que “se llegará hasta el final” para que no se repitan situaciones similares, se preguntó “¿qué valores estamos transmitiendo?. No me acostumbro a las manadas”.

Por otra parte, la presidenta de la Junta, en una entrevista en Ondaluz TV, se refirió a las encuestas que se están publicando, cuando falta aún un año para que se celebren elecciones, y que auguran un ascenso considerable de Ciudadanos, que éste se produce en el ámbito de la derecha política. “A quien Ciudadanos le quita votos es al PP. Por primera vez en la historia se está planteando un hecho, como que al partido de la derecha en España le haya salido un competidor. Y no sabe cómo digerirlo”.

Díaz entiende que los malos resultados electorales del PP, por ejemplo en las elecciones catalanas del 21 de diciembre pasado, unidos a la mala imagen del presidente Rajoy y a los casos de corrupción están generando una situación de nerviosismo muy grande en el PP. “Si yo fuera Rajoy y tuviera ese nivel de rechazo, me lo haría mirar”, llegó a decir.

“Es cierto que las encuestas están indicando que la suma del PP y Cs es mayor que la de las últimas elecciones”, reconoció la socialista. “Habrá que ver cuánto hay de espuma de de cava”, dijo, en referencia al tirón que pueda tener en las encuestas para Ciudadanos su victoria en las elecciones catalanas, para conocer exactamente cuál es la realidad.