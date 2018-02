Pellegrini: "Si hubiera tenido un proyecto ordenado habría seguido"

El que fuera entrenador del Málaga, el chileno Manuel Pellegrini, ahora técnico del Hebei Fortune chino, se encuentran en el hotel La Quinta de Marbella, donde atendió a la televisión local 101.

Habló de muchas cosas, primeramente del proyecto del presidente del club malagueño, el jeque Al Thani.

"Es un club donde hubo una persona que quiso poner dinero que partió equivocadamente trayendo jugadores que no correspondían. Luego hubo un año con un proyecto fuerte donde aunamos Abdallah Gubn, el jeque (Al Thani) que estaba aquí y conmigo. Se trajeron los jugadores que queríamos y conseguimos jugar una previa de Champions. Pero llegamos a Cuartos en condiciones paupérrimas, donde la mitad de los jugadores se habían ido, donde no había el pago, era un desamparado, sin cabeza visible y donde tuvimos que trabajar mucho. Fue de mucha valía lo que hicimos. Teníamos que jugar con Olinga, un chico de 16 años. La moral del equipo estaba baja porque no recibían el pago, fue una hazaña". "La verdad es que yo pensaba que iba a ser un proyecto más a largo plazo".

"Yo me tuve que ir de Málaga porque el club me lo pidió porque no podía seguir con esos contratos. Si hubiera tenido un proyecto ordenado yo habría seguido y no me habría movido nunca más de Málaga, estaba feliz. Creo que ha habido un desorden que no puedo analizar estos últimos años, pero el último que yo estuve fue caótico".

¿Qué recuerda después de haber madurado en su memoria la experiencia de Málaga?

"Mi paso por Málaga recuerdo siempre con mucho cariño. Tomé una decisión muy difícil en su momento, porque la primera vez que me lo ofrecieron dije que no. Después supe que Málaga estaba en un proyecto nuevo, pero es la primera vez que cojo un equipo en mitad de la temporada.

Año 1: "Un primer año muy difícil, pero que pudimos mejorarlo con algunos refuerzos. Pero siempre peleando con los últimos puestos. Hasta que por suerte agarramos una racha fina buena. Esa fue la base de un gran equipo que después lo volvimos a reforzar que nos permitió al año siguiente clasificarnos para la fase previa de la Champions".

Año 2: "Jugamos una previa de Champions en condiciones muy difíciles porque hubo un vuelco del proyecto muy fuerte, inexplicable hasta el día de hoy".

Año 3: "Y una tercera temporada donde hubo una mancomunión de ideas entre afición, cuerpo técnico, jugadores...en condiciones bastante difíciles, pero que nos permitió llegar hasta esos cuartos de final de Champions en un partido donde el equipo mereció más por el nivel de fútbol que tenía".

El Málaga de ahora

"Creo que la situación de ahora es bastante difícil. Cuando yo tomé el equipo cuando el equipo iba abajo todavía estábamos en la primera vuelta. Y segundo, el Málaga no estaba acostumbrada a las campañas que hicimos y cuando uno le agarra el gusto de estar jugando en Europa, después volver a un realidad cuesta más. Creo que además, el nivel del equipo es distinto al que teníamos nosotros. Todavía tengo esperanza que el equipo reaccione y se quede en primera.

Dortmund

"Fue una derrota muy cruel porque fue en los últimos minutos con un fuera de juego en un balón parado. Hay muchos errores de los árbitros que son comprensibles pero esta tenía muy poca... cuando hay siete jugadores en fuera de juego y después el que marca está en la línea de la portería no puede haber error. Pero ya es pasado, uno se queda con toda la parte positiva sobre ese periodo. Para mí también fue muy doloroso porque coincidió con la muerte de mi padre esa misma semana. Recibí un cariño a la vuelta inolvidable. A todos nos hubiera gustado jugar la semifinal, creo que ese equipo le había ganado al Real Madrid y tenía confianza para llegar a una final. Anteriormente a eso, fue muy importante la decisión de venir a Málaga.

Decisión de venir a Málaga

"Me convenció con un proyecto y eso fue una decisión de aceptar un desafío, que fue la parte de motivación. No solo Mourinho, gente del fútbol no entendió la decisión de venir aquí. Pero puedo decir que es una de las buenas decisiones que he tomado en mi vida".

Glorieta

"Esperando aún que se cumpla porque sería una ilusión tremenda. Yo cada vez que tengo tiempo vuelvo a Málaga. Será una ciudad donde siga viviendo cuando deje el fútbol".

Sobre Apoño

"Con Apoño la historia es muy clara. Le tengo mucha estimación, le exigí mucho, a lo mejor más de lo que estaba preparado en ese momento. Era malaguista total pero por distintas razones no logró mantener la exigencia tanto deportiva como extra deportiva. A mi me dolió en el alma pero por ahí no paso, exijo respeto y compromiso, además de rendimiento. No he vuelto hablar con él, creo que se quedó corto en su carrera. Era mucho jugador de lo que ha sido. Seguramente él hoy día lo valora así también, pero uno no puede tener siempre la mentalidad de un jugador maduro cuando es joven. Les pasa a muchos jugadores".