Adrián: "La situación es crítica, hay que ser realistas"

El centrocampista del Máaga Adrián González, dijo hoy que “nosotros confiamos en intentar ganar cada partido”.

“Siempre es complicado levantarse de una derrota, más allá de cómo estés en La Liga. Es verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra porque los resultados no nos están sonriendo desde hace mucho tiempo, y más en la situación en la que estamos. Pero todos los lunes hay que levantarse con ilusión y con ganas, y en mi caso me lo tomo así. Viviendo el presente, más allá de mirar al pasado o lo que pueda ser el futuro, porque eso no suma nada; y es el presente, saber que el fin de semana tenemos otro partido importante y tomarlo así, y trabajar con la intensidad y la ilusión necesaria para sacarlo adelante”.

“También tenemos que ser realistas y saber que en nuestra situación lo más importante es que empecemos a puntuar y a ganar. Lo de mirar a los rivales de poco nos sirve si nosotros no hacemos nuestro trabajo”.“Ha llegado una persona que sabe de fútbol, que viene con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, y por supuesto dar la vuelta a esto. Yo voy a muerte con él, porque además desde que ha llegado me ha mostrado un gran respeto no sólo como persona sino también como jugador, y me ha mostrado su confianza. Vivo el presente y si miramos al pasado o al futuro las cosas se pueden hacer más difíciles”.

“Nosotros confiamos en intentar ganar cada partido que nos toca de aquí al final de temporada, porque es lo único que nos vale. Si no tenemos esa confianza y esa visión de que podemos ganar a cualquier rival, no estamos para poder seleccionar partidos en el calendario. Estamos en una situación crítica, y es la que hay, hay que ser realista”.

“La situación no es la más positiva, si tú te pones los lunes a mirar el periódico por la mañana la clasificación lo ves muy negro, y es normal. Dentro del vestuario, primero que no ayuda el poder pensar que estamos en una situación que ya no vamos a salvar, porque no es real, se ha visto en otras situaciones que ha sido posible, y luego porque uno se fallaría su propia forma de ser y a ser profesional”.