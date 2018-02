Farruquito: "No todo es flamenco porque no es lo mismo un ave que un reptil"

Farruquito presenta el sábado 17 de febrero en el Palacio de Congresos de Mérida su espectáculo 'Improvisao'. Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 1982) asegura que para improvisar hay que conocer muy bien la base flamenca y repasa en SER Extremadura su concepción del arte jondo. "No se puede construir una casa sin empezar por los cimientos, yo no creo en las construcciones que empiezan desde el aire, se nota cuando esa evolución parte de la base del conocimiento o no, ahí es cuando los flamencos nos quejamos a veces cuando a todo se le llama flamenco", afirma.

Además comenta en la entrevista su pasión por el flamenco extremeño que compara con un tesoro y confiesa que le hubiera gustado ser cantaor, su gran pasión junto con el baile.

Escucha la entrevista completa aquí: