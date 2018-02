La Junta se reunirá con los alcaldes de Soria con motivo de la eliminación de las ayudas para Internet Satélite

El próximo lunes 19 de febrero la directora general de telecomunicaciones de la Junta, María Victoria Seco, se reunirá en Soria con los alcaldes de la provincia tras el anuncio de la Junta de Castilla y León de que dejará de convocar las ayudas para que Internet llegue por satélite a los pueblos.

En 2016 tan solo se solicitaron 9 subvenciones en toda la región para facilitar el acceso a internet vía satélite en zonas rurales sin servicio con un máximo de 400 euros. “Las subvenciones no se solicitan porque este tipo de tecnología no funciona, los 30 megas que se ofrecen por contrato no son reales, lo que obstaculiza el trabajo de empresas y administraciones y tampoco cubre el servicio mínimo de particulares”, según lo explica David de Miguel, propietario del restaurante Calatañazor, en el municipio del mismo nombre, que tuvo que cambiar el satélite por la tecnología radio wimax.

Aclara De Miguel que “soluciones y tecnología para llevar Internet a los pueblos de una forma asequible existen, pero el satélite no está entre ellas”. Así lo ratifica Javier Martín, responsable del Grupo de Acción Local, Tierras sorianas del Cid, “porque la velocidad de descarga no es la que se necesita aún más con la cantidad de fotos y vídeos que manejamos, y para las administraciones tampoco se pueden adjuntar algunos archivos para enviar por correo, también condiciones climatológicas afectan mucho”.