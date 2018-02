“El descrédito de un hospital es algo que no se puede permitir”

La gerente del Sescam, Regina Leal, ha criticado la "campaña de descrédito puesta en marcha por grupos o personas cuyos intereses están alejados del sistema sanitario público". En rueda de prensa ha querido tranquilizar a los pacientes tras la insistencia del Partido Popular en la contratación de médicos extra comunitarios que no tienen homologado su título de especialista.

Una campaña que está padeciendo especialmente una de las cuatro ginecólogos del hospital de Puertollano señalados primero por el jefe de servicio de obstetricia de ese hospital y posteriormente por el Grupo Parlamentario Popular, y fruto de la cual ha renunciado a su contrato uno de los médicos.

"No estamos hoy en Castilla-La Mancha con más médicos no homologados contratados que en el año 2010. Solo el 1,4% de los profesionales -23 médicos- tienen la homologación pendiente en el ministerio de Sanidad". 23 facultativos de Atención Especializada, once de Urgencias y 38 de Atención Primaria

Todas las comunidades autónomas padecen la escasez de médicos especialistas porque , afirma Regina Leal, hemos carecido de la planificación suficiente. "El sistema MIR (médicos internos residentes) es insuficiente en el número de plazas y largo en el número de años que se necesitan de formación". La contratación de médicos extracomunitarios resulta inevitable, es legal, está regulada en una instrucción de 2008 y el ministerio de sanidad retrasa las acreditaciones y las homologaciones.

La gerente del Sescam puntualizaba que a pesar de que esta campaña no ha calado entre los pacientes del hospital y que solo en tres ocasiones ha habido pacientes que han optado por otro médico, el Sescam "ha querido tranquilizar y recuperar la relación de confianza que se tiene con nuestro sistema de salud"

"Las contrataciones no dependen de un jefe de servicio"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-la Mancha, Carlos Velázquez, cree que el Gobierno de Page podría estar cometiendo una posible prevaricación al contratar médicos sin título homologado. Ha insisitido en la denuncia que ha realizado el jefe de servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano, negativo y que recomienda no contratar a médicos sin título homologado.

La gerente explicaba que " lo ilegal sería que las contrataciones dependieran de un informe de un jefe de servicio que no debe ni puede influir en un contratación subjetiva de ninguno de los profesionales que acceden a la administración pública"