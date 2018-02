Algeciras se prepara para vivir una final con ocho agrupaciones

Cuarta y última semifinal del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Especial, ya conocemos el fallo del jurado, ayer el secretario del jurado, Oscar Muñoz Prieto.

La final del carnaval especial estará compuesta por cuatro chirigotas y tres comparsas de Algeciras y una comparsa de Ceuta, son las siguientes:Comparsa, "Los Comandantes" (Algeciras), Comparsa " Los Noctámbulos" (Algeciras), Comparsa "Hasta el Sol" (Ceuta), Comparsa "Los Soñadores" (Algeciras),Chirigota "Con las bombas que tiran" (Algeciras), Chirigota "Son frescas de la bahía" (Algeciras), Chirigota "Muerto Risa" (Algeciras) y Chirigota " Una chirigota de otro siglo" (Algeciras).

Estas son las agrupaciones que pasan a la final, un fallo aplaudido por el público y que coincidía con las quinielas de la mayoría de los asistentes.

Y ahora entramos en el desarrollo de la cuarta y última semifinal del Florida, a las nueve de la noche y a buen ritmo daba comienzo esta sesión con la actuación de la chirigota de San Roque "Pa talento el nuestro", una agrupación que pasó sin pena ni gloria por las tablas del teatro algecireño, muy floja este año y se chocaron con un público frío que no supo conectar.

Les seguía la comparsa de Algeciras, Callejeros, de Miguel Monfillo, una actuación en la línea de los años anteriores, no observamos evolución de esta agrupación, "Cuando llega febrero me vuelvo yo un callejero", estuvieron algo flojitos estos buscavidas que aunque recibieron el aliento del público no llegaron a conectar con él.

En tercer lugar la chirigota de Algeciras "Muerto de risa" fue sin duda una sorpresa para todos los asistentes, agrupación que se aseguraba su pase a la final con una actuación potente con letras de Sergio Saavedra que gustaron mucho y en la que reconocemos a carnavaleros de toda la vida entre sus componentes.

Tras el descanso la comparsa de Algeciras "El Rescoldo" aparecían con ganas de calentar al respetable, defendieron su repertorio, dos pasodobles con buenas letras y bien defendidos por esta agrupación, me quedo con estos pasodobles, el tipo algo complicado, iban de rescoldos de leña, un efecto que es difícil conseguir en el escenario, hablamos con el autor de la letra y de la música, Juan Antonio de Lara, Tato.

A continuación llegó la revolución al Florida, público expectante para recibir a la chirigota de Algeciras de Francisco Luque Godoy "Peco" y Fernando Estudillo, una agrupación que arrancó risas y aplausos desde su comienzo, el tipo muy conseguido, parece que estamos frente al escaparate del comercio El Siglo XX, y así se llaman "Una Chirigota de otro Siglo", Buenas letras, felicidades peco, buena música y buen tipo, algecireñismo puro.

Para finalizar la actuación de la comparsa femenina de Algeciras "El renacer" buenas intenciones y ganas de estas comparsistas que tienen que seguir peleando por hacerse un hueco en su carnaval, es difícil, pero seguro que con las ganas que le ponen lo consiguen.

Sergio Saavedra autor letra y múscai chirigota "Muerto Risa".

Jose Antonio de Lara Comparsa de Algeciras "El Rescoldo".

Francisco Luque Godoy y Carlos Guerrero "Una Chirigota de otro siglo" de Algeciras.

Hoy jornada de descanso en Algeciras, continúan los concursos de la Línea Y san Roque, Mañana el Florida celebra su gran final.